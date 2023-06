Uni Bailout je dalším výsledkem reakce na koronavirus

Vedoucí ACT David Seymour říká: „128 milionů dolarů, které se dává univerzitám, je důsledkem toho, že labouristé nejsou schopni vidět větší obrázek, ať už je to v jejich krvavé reakci na COVID nebo jejich výsledné posedlosti házením peněz do všeho,“ říká. Vedoucí ACT David Seymour.

„Hodnota opatrnosti kolem COVID se pro Novozélanďany stala nadbytkem nákladů. Neflexibilním uzavřením hranic bez ohledu na to, jak to ovlivní různá průmyslová odvětví, je vláda nasměrovala na kurz, kdy jediným způsobem, jak se zotavit, je prostřednictvím letáků.“ .

Vláda předpokládala ztrátu 480 milionů dolarů ze sektoru mezinárodního vzdělávání v roce 2021 kvůli omezením COVID. To, co bylo před několika lety čtvrtým největším exportem Nového Zélandu, bylo vládou zdecimováno, protože neznala širší otázky lidského blahobytu.

„Jsou také pozdě na přestavbu. Na začátku roku 2022 zbytek světa vítal zpět mezinárodní studenty a na druhou stranu Nový Zéland byl ve fázi ‚červeného světla‘ kvůli 20 případům omikronů. Abychom to uvedli do perspektiva, včera bylo hlášeno 7 702 nových případů, ale život jde dál.

Mezitím, od července 2020, ACT právě z tohoto důvodu volá po rizikovém přístupu k COVID, který umožňuje cestujícím s nízkým rizikem cestovat sem bezpečně, aby mohla přežít odvětví, jako je mezinárodní vzdělávání.

„Reakcí labouristů na všechno je házet do toho peníze. Výsledkem je, že kdo vezme, může krátkodobě získat nějakou úlevu, ale všichni ostatní dostanou inflaci.“

Vláda nyní plánuje půjčit si o 10 miliard dolarů více, než se očekávalo v pololetní aktualizaci v prosinci, před pouhými sedmi měsíci. To nemůže být inflační, což znamená vyšší úrokové sazby po delší dobu. Nemělo by se to říkat, ale v ekonomice není oběd zdarma.

To je součástí dlouhodobého poklesu bohatství a produktivity Nového Zélandu. Litva, Česká republika a Slovinsko nás všechny v posledních pěti letech předčily v produktivitě. Už se ani nesrovnáváme s Austrálií, Kanadou, Spojenými státy nebo Británií. Novozélanďané utrácejí více za méně a méně.

„Podívejte se na bezplatný poplatek; Další úplatkářství zaměřené na vysokoškolské studenty, kteří nedosahovali výsledků. Nezlepšila přístup ke vzdělání a přinesla užitek především těm, kteří pomoc nepotřebují, ale stojí daňové poplatníky 350 milionů dolarů ročně.

„Byrokracie vysokoškolského vzdělávání se zvětšila ze 193 zaměstnanců na plný úvazek v roce 2017 na současných téměř 400. Jako každý aspekt státní správy jdou peníze do byrokracie, ale ne do doručování.

Labouristé mohou za všechny finanční výpomoci financované daňovými poplatníky pouze sami sebe. Musí si uvědomit, že existuje lepší způsob. ACT říká, že tyto výzvy lze řešit, ale aby to bylo možné, musí existovat silná ekonomika postavená na vytváření podmínek pro prosperitu, která dává lidem příležitost posunout se vpřed.“

© Scoop Media