Fosilie obrovské mnohonožky odhaluje „největší hmyz, který kdy žil“

Fosílie byla objevena v lednu 2018 v kusu pískovce, který spadl z útesu na pláži v Howick Bay v Northumberlandu. Skála praskla a odhalila fosilii.

„Byl to zcela náhodný objev,“ řekl Neil Davies, přednášející sedimentární geologii na katedře věd o Zemi Cambridgeské univerzity, který řekl, že fosilii zahlédl bývalý doktorand.

„Byl to neuvěřitelně vzrušující nález, ale fosilie je tak velká, že jsme ji vynesli na svah čtyři z nás,“ uvedl Davis v tiskové zprávě.

Zkamenělé pozůstatky tvora zvaného Arthropleura pocházejí z období karbonu asi před 326 miliony let. Bylo to více než 100 milionů let před objevením dinosaurů.

Odhaduje se, že když byl naživu, tvor byl 55 cm (22 palců) široký, 2,63 m (8,6 stop) dlouhý a vážil 50 kg (110 lb). To by z nich udělalo největší známé bezobratlé živočichy – větší než starověcí mořští štíři, kteří kdysi měli tento titul, uvádí prohlášení. Bezobratlí jsou živočichové, kteří nemají páteř. „Tohle je rozhodně největší chyba, kterou kdy žil,“ potvrdil Davis e-mailem. Je to teprve třetí fosílie Arthropleury, která byla objevena. Další dva byly nalezeny v Německu a byly mnohem menší než nový exemplář. Aby dosáhli této velikosti, museli jíst výživnou stravu. V té době se Británie nacházela na rovníku a ranní bezobratlí a obojživelníci pravděpodobně žili na vegetaci rostoucí v řadě potoků a řek. Vědci se domnívají, že zkamenělá kostra byla s největší pravděpodobností zhroucená část exoskeletu vyplněná pískem, který ji zachovává. „Je vzácné najít tyto obří zkameněliny mnohonožek, protože jakmile zemřou, jejich těla mají tendenci se rozpadat. (oddělené v kloubech), takže je pravděpodobné, že fosilie byla uvolněným štítem, který zvíře odhodilo, když rostlo,“ uvedl Davies v prohlášení. „Zkamenělou hlavu jsme zatím nenašli a je těžké o ní vědět všechno,“ dodal. Členovci se plazili asi 45 milionů let, než vyhynuli. Proč zmizeli, se přesně neví, ale může to být způsobeno klimatickými změnami, které jim nevyhovují. Nebo se to může stát při výskytu plazů, kteří ovládli stejný typ biotopu. Fosilie bude vystavena veřejnosti v Sedgwick Museum v Cambridge v Anglii v roce 2022. Výzkum byl publikován v Časopis Geologické společnosti.