Lyles váhavě vkročil do velkých bot Usaina Bolta

Zasloužený odchod Usaina Bolta v roce 2017 zanechal obrovskou díru v srdci atletiky.

Jamajský sprinter odešel po zisku 11 světových a osmi olympijských zlatých medailí, ale nyní, o šest let později, to vypadá, jako by se objevil legitimní nástupce: Noah Lyles.

Američan, který je stále ohnivější a otevřenější, není žádnou novou tváří na scéně – tento 26letý hráč je v současné době osmým rokem jako profesionál a rok před Boltovým odchodem do důchodu podepsal smlouvu s Adidas.

Ale poté, co získal nezapomenutelný double v disciplínách na 100 a 200 metrů a také zlatou medaili poté, co dovedl americký tým ke slávě ve štafetě na 4×100 metrů na mistrovství světa IAAF v Budapešti, se zdá, že Lyles je připraven přivést trať. zpět do širšího povědomí veřejnosti.

„Chtěl jsem ukázat, že jsem jiný. Šel jsem ven a ukázal to. Jsem dvojnásobný šampion,“ řekl Lyles.

„Usain Bolt to udělal a řekl mi, že vidí, co dělám, a respektuje to, je to úžasné.“

Lyles, který se stal teprve pátým sprinterem, který vyhrál světové sprinterské double, což Bolt naposledy dosáhl v roce 2015, dodal: „Jsem připraven jít za hranice tohoto sportu.

„Jsem člověk, který chce jít za hranice slávy na dráze. Chci, aby mě lidé viděli na dráze, ale v GQ a mých dokumentárních seriálech, a uvědomili si, že jsem taky fajn chlap.“

„Medaile jsou prvním krokem, protože pak na vás lidem záleží.

„Pak se můžete vydat různými směry: módou a hudbou. A můžete začít spolupracovat s dalšími lidmi, umělci a světem.“

herec na plátně

To může být ten druh povzbudivého hovoru, který potřebuje atletická dráha ve stále se rozšiřujícím světě možností zábavy.

Lyles je také obsazen do dokumentu NBC Sports a objeví se také v seriálu Netflix na 100m, který je v současné době ve výrobě.

I když je obtížné změřit potenciální reakci trhu nebo dokonce zvýšenou účast veřejnosti, nelze popřít, že série Netflix o Formuli 1 a tenisu odrážela tyto sporty způsobem, který je učinil zajímavými a zdá se být dostupnější.

Zatímco si Lyles užívá zvláštní pozornosti, vyslovil se také proti neschopnosti atletiky dostat se do hlavního proudu.

„Musíme udělat víc. Musíme dát světu. Miluji traťovou komunitu, ale tolik toho můžeme udělat jen uvnitř naší vlastní bubliny. Tam venku je celý svět,“ řekl. V hledáčku má dokonce i NBA.

„Víš, co mě bolí nejvíc? Musím se dívat na finále NBA s mistry světa na hlavách. Mistři světa v čem? Spojené státy?“

„Nechápejte mě špatně. Občas miluji USA. Ale to není svět!“

Lyles dodal: „Máme tu téměř každou zemi, která bojuje a vzkvétá a vyvěšuje vlajku, aby ukázala, že je zastoupena. V NBA žádné vlajky nejsou.“

Otázkou nyní je, zda Lyles bude moci pokračovat ve své působivé formě na příštích olympijských hrách v Paříži, které jsou pro amerického diváka vrcholným mistrovstvím světa.

Získal bronz na 200 m na pandemií zpožděné olympiádě v Tokiu, ale aby o něj dál přitahoval zájem, jak říká, potřebuje Lyles vyhrávat medaile.

To byla Boltova síla: jeho schopnost dominovat a vyhrát několik zlatých medailí na světových šampionátech.

Lyles po trojité zlaté medaili v Budapešti nemohl udělat víc.

„Je to vzrušující a úžasné. Nemohl jsi to udělat lépe. Prostě se to vymklo kontrole!“

Prezident IAAF Sebastian Coe popsal Lylese a týmovou kolegyni Shakari Richardsonovou, která vyhrála zlato na stovce žen v Budapešti, jako „absolutní rockové hvězdy“ a řekl: „Kvalifikovali se tím nejsilnějším způsobem.“

Dodal: „Jsem optimista už řadu let. Seděli jsme tu před třemi nebo čtyřmi lety a občas mě napadla otázka: Co budete všichni dělat, až Usain Bolt odejde ze scény? „

„Usin je Usin,“ řekl Koe, ale vyzval své fanoušky, aby byli nadšeni „mimořádnou povahou této skupiny talentů, které se nyní objevují jak v atletice.“