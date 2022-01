100 000 dolarů, o které Ronaldinho záměrně přišel… toto pokušení…“

Sobota 29. ledna 2022 v 19:59• Mart van Mouurik • Poslední aktualizace: 20:02

Bývalý mezinárodní hráč Serge Branco prozradil, že by byl Kamerun brzy podplacen na olympijských hrách v roce 2000. V dokumentu kamerunské státní televize c RTV, bývalý obránce se ohlíží za olympiádou v Sydney, kde s Kamerunem získal zlatou medaili. Ve čtvrtfinále dotyčného turnaje se Kamerunci vyrovnali s Brazílií, ale pokud by to bylo na několika asijských hráčích, Ronaldinho a jeho spoluhráči by se dostali do semifinále.

Kromě sportovních překážek musel Kamerun na své cestě ke zlaté medaili překonat i velkou morální překážku. Nezdolní lvi Přežil skupinu s Kuvajtem, Spojenými státy a Českou republikou, po níž Brazílie překvapivě odešla ze čtvrtfinále (1:2). Po vítězství 2:1 nad Chile v semifinále Kamerun ve finále porazil Španělsko na penalty. Tím se tým Samuela Eto’a a jeho spoluhráči stali druhou africkou zemí, která vyhrála zlatou medaili ve fotbale na olympijských hrách. Nigérie vyhrála první cenu v roce 1996.

A Branco téměř o 22 let později odhalil, že to mohla být chyba pro Kamerun ve čtvrtfinále. „Dali nás dohromady šest a každému z nás dali 100 000 dolarů, pokud ve čtvrtfinále prohrajeme 2:1 s Brazílií. Odmítli jsme, ale… to je děsivé! Právě jsme porazili Českou republiku a ve smíšené zóně jsme zastavili nějaké Asiaty. Mluvili anglicky. A já jsem pracoval jako překladatel, řekli nám to Klient A že by se mnou a pěti dalšími hráči chtěli mluvit druhý den v Novotelu v Brisbane. Zeptal jsem se jich, jestli jsou z Milána nebo Realu Madrid a oni odpověděli: „Nedělejte si starosti.“

Branko pokračuje: „Šli jsme do apartmá v sedmém patře a vešli jsme do tmavé místnosti se dvěma bodyguardy, ve které seděl muž na invalidním vozíku bez nohou a rukou. Byli jsme ohromeni, bylo to jako scéna z filmu.“ Pak přišel šokující návrh: „Ten muž neskrýval svou vůli.“ Vložili jsme 6 milionů dolarů a chceme, abyste prohráli s Brazílií 2:1. Dáme vám 100 000 dolarů za každého.“ Totálně nás překvapili a nevěděli, co odpovědět. ,,Byli jsme vyděšení a řekli jsme jim, že ty peníze rádi vezmeme…ale jen proto, abychom vyhráli,“ přiznal Branko.

Následná schůzka s asijskou stranou byla naplánována na další den. „Znovu jsme zaměřili svou pozornost a setkali jsme se s pěti dalšími zúčastněnými lidmi. Do té doby nám kamerunská vláda dala jen sto dolarů. Pokušení bylo obrovské. V té době to byla nepředstavitelná částka, ale my jsme tam byli. Abychom vyhrát a zazářit v barvách Kamerunu.“ Branko a dalších pět hráčů se rozhodli, že na schůzku nepůjdou: „Nešli jsme, ale byli jsme vyděšení. Vyšli jsme z místnosti, abychom si mohli zasportovat. Báli jsme se je potkat ve městě.