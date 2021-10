Dr. Fauci, filmová hvězda – The New York Times

Když vypukla epidemie, postava doktora Fauciho se najednou objevila všude – na ponožkách, hrncích na kávu, modlitebních svíčkách a dortu. Jeho fanoušci se ho pokusili nominovat na „Sexiest Man Alive“ časopisu People pro rok 2020. Teprve později se objevila stinná stránka hvězd.

Pan Hoffman, další režisér, který také pracoval na filmech týkajících se zdraví, sledoval žhavý příběh a dostal se do kontaktu s paní Tobiaskou. Pan Hoffman prozkoumal archivní záběry a vedl rozhovory – 20 hodin pouze s doktorem Faucim – zatímco paní Tobias odletěla z New Yorku do Washingtonu, DC, aby se mohla během výluky připojit k bublině Covid doktora Fauciho a bezpečně filmovat.

„S mojí vedoucí ochranky jsme si pět dní v týdnu přejížděli nosem,“ vzpomíná.

Dokument osciluje sem a tam mezi hlasy svých kritiků, tehdy i nyní: Aktivisté v oblasti AIDS nosí modely krvavé hlavy doktora Fauciho v životní velikosti na klacku a skandují: „Lháři, Fauci!“ Říká mu zabiják. Konzervativní komentátoři prohlásili, že by měl být „vyloučen, obviněn a uvězněn“.

Přestože mezi oběma obdobími existují podobnosti, Dr. Fauci vidí významný rozdíl. Aktivisté AIDS, kteří ho napadli, bojovali o život. „Staral jsem se o ně a oni bojovali za ušlechtilou věc,“ řekl v rozhovoru ve svém domě. „Nebojovali za konspirační teorii.“

Film ukazuje klip televizního tazatele, který poznamenává, že AIDS postihuje „jen malou, nenávistnou skupinu lidí“. Doktor Fauci ostře namítá. “Tyto postižené osoby, ať už jsou to homosexuálové nebo nitrožilní uživatelé drog, jsou lidé,” říká. “Lidé, kteří si zaslouží soucit, kteří si zaslouží péči a kteří si zaslouží pozornost.”

Pan Hoffman říká, že doufá, že si diváci budou pamatovat doktora Fauciho jako „humanistu“.

Film se příliš nedotýká častých střetů doktora Fauciho s bývalým prezidentem Donaldem J. Trumpem, který doktora Fauciho označil za „katastrofu“ a veřejně si pohrával o zastřelení. (Neměl k tomu žádné oprávnění, protože Dr. Fauci není politickým pověřencem.) Film ale nabízí malé nahlédnutí do napětí, když mu jeho pobočník řekne, že Bílý dům odmítl žádosti o televizní rozhovor, protože se chce soustředit na ekonomiku.