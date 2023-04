Raketová věda: Aljašský šnek způsobený skládkou paliva SpaceX

ANCHORAGE, Aljaška – Fanoušci polární záře zažili překvapení, když zelené pruhy světla tančily na aljašské obloze: Mezi polární záři se na několik minut objevila jasně modrá spirála podobná galaxii.

Příčina sobotního časného rána byla všednější než mimozemská invaze nebo objevení se portálu do vzdálených částí vesmíru. Bylo to jen přebytečné palivo uvolněné z rakety SpaceX, která odstartovala z Kalifornie asi před třemi hodinami.

Někdy rakety obsahují palivo, které je třeba zlikvidovat, řekl astrofyzik Don Hampton, docent z Geofyzikálního institutu Fairbanks University of Alaska.

„Když to dělají ve vysokých nadmořských výškách, palivo se promění v led,“ řekl. „A pokud se to stane ve slunečním světle, když jste na Zemi ve tmě, můžete to vidět jako velký mrak, někdy vířící.“

I když to není běžný pohled, Hampton řekl, že byl svědkem takových událostí asi třikrát.

Vzhled víru byl zachycen v časosběru na celooblohové kameře Geofyzikálního ústavu a byl široce sdílen. „Tímhle vírem to tak trochu vytvořilo internetovou bouři,“ řekl Hampton.

Fotografové, kteří přišli na show Northern Lights, také zveřejnili své fotografie na sociálních sítích.

„To vše se stalo při průletu Aljaškou během nádherné polární záře a mnoho nočních pozorovatelů včetně mě bylo ohromeno,“ řekl agentuře AP v e-mailu profesionální fotograf Todd Salatt, známý svými úžasnými snímky polární záře.

„Věř mi,“ řekl, „zpočátku jsem byl docela zmatený. Teď už vím, že by se to dalo vysvětlit raketovou vědou, ale během experimentu a bezprostředně po něm jsem si dokonale užíval nejasný pocit neznáma.“

Raketa odstartovala v pátek večer z Vandenbergovy vesmírné vojenské základny v Kalifornii a nesla asi 25 satelitů.

Načasování skládky paliva a skutečnost, že se jednalo o polární start, způsobily, že modrá spirála byla viditelná na velké ploše Aljašky. „Máme tu opravdu skvělou spirálovou věc,“ poznamenal Salah.

V lednu byl vidět další vír, tentokrát nad Velkým ostrovem Havaj. Kamera na vrcholu Mauna Kea, mimo japonskou národní astronomickou observatoř Subaru Telescope, zachytila ​​vířící vír na noční obloze.

Výzkumníci uvedli, že to byl výsledek vojenského satelitu GPS vypuštěného dříve na raketě SpaceX na Floridě.