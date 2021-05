Centrum pro kontrolu nemocí (CDC) zveličuje rychlost externího přenosu: odborníci COVID-19

CDC značně zveličuje riziko vzniku: Venkovní převodovka COVID-19, Tvrdí se, že existuje zhruba 10procentní šance – zatímco počet je ve skutečnosti méně než 1 procento, uvádí se v úterní zprávě.

Vyšší federální postava „to zní jako velká nadsázka“, Dr. Moog Civic, hlavní lékař pro infekční choroby na University of St Andrews ve Skotsku, Řekl New York Times.

A Dr. Aaron Richterman z University of Pennsylvania dodal: „Jsem si jist, že venkovní přenos může nastat za správných podmínek.

„Ale kdybychom na to měli dát číslo, řekl bych mnohem méně než 1 procento.“

Tématem výzkumu je výzkum citovaný Federálními centry pro kontrolu a prevenci nemocí při propagaci statistiky přenosu venku, který umístil tento počet na nejednoznačnou úroveň a tvrdil, že je velmi vysoký (méně než 10 procent)

Toto číslo je klíčové, protože agentura jej použila k ospravedlnění současných bezpečnostních doporučení pro koronaviry pro veřejnost, která zahrnuje očkované osoby, které stále nosí masky na „velkých veřejných místech“ a které nejsou očkovány obličejovým vybavením ve většině venkovních prostor.

Jak ukazují statistiky, nejvyšší rychlost přenosu COVID-19 probíhá uvnitř. Getty Images Moj Civic

Noviny uvedly, že CDC založilo své venkovní přenosové číslo na výzkumu, který byl z velké části získán z případů na stavbách v Singapuru.

Zástupce tamního ministerstva zdravotnictví však řekl: „Nezařadili jsme kategorizaci [the transmission of such cases] V závislosti na vnitřním nebo venkovním umístění.

Mluvčí singapurské vlády pro The Times uvedl: „Může se jednat o přechod na pracoviště, kde probíhá venku na místě, nebo k němu mohlo dojít také uvnitř budovy.“

Ředitelka CDC Dr. Rochelle Wallinski otevřeně hovořila o tom, že lidé zůstávají extrémně opatrní, i když jsou plně očkováni proti COVID-19. Getty Images

Ve skutečnosti přinejmenším na některých staveništích, kde byla zaznamenána „vnější doprava“, jsou již betonové pláště postaveny – což by mohlo naznačovat, že případy jsou způsobeny vnitřním rozšířením, uvedli odborníci.

Jeden z výzkumníků podílejících se na sestavování singapurských údajů dokonce pro The Times přiznal: „Museli jsme se uspokojit s jednou klasifikací stavenišť“ – vnitřní nebo venkovní – „a nakonec jsme se rozhodli pro konzervativní definici venku.“

CDC odpovědělo The Times ve svém prohlášení: „O vnějším přenosu jsou omezené údaje.

„Data, která máme, podporují hypotézu, že riziko venkovního přenosu je nízké. 10 procent je konzervativní odhad z nedávného systematického hodnocení recenzovaných článků.“

„Je důležité, aby lidé a společnosti vzali v úvahu své postoje a rizika a přijali vhodná opatření na ochranu svého zdraví.“

Šéf agentury Dr. Rochelle Wallinsky byl během úterního vystoupení před senátním výborem pro zdravotnictví, školství, práci a důchodové otázky ohledně pochybného počtu otázek vyslýchán.

Senátorka Susan Collins (R z Maine) lobovala u Walinskyho za zprávu Times – plus jedna. V New York Post Což odhalilo, že Národní svaz učitelů radí CDC v zákulisí politiky opětovného otevírání škol.

Jíst venku bude relativně bezpečná aktivita vzhledem k přenosovým rychlostem COVID-19, když jste venku. Getty Images

Collins řekl Walenskému, že desetiprocentní hodnota agentury je „téměř zavádějící“.

Řekla, že takové chování CDC je důležité, „protože podkopává důvěru veřejnosti ve vaše doporučení.“

Walensky uvedl, že 10procentní práh pochází z nejvyššího výsledku studie zveřejněné v časopise Journal of Infectious Diseases v listopadu.

„Počáteční výsledek byl méně než 10 procent a byl publikován v časopise Journal of Infectious Diseases, který je jedním z našich nejdůležitějších časopisů o infekčních chorobách,“ uvedla. „To je jeho zdroj. Bylo to z publikované studie, která sestavila studie z mnoha míst.“