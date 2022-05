Kanaďan Fernandez a Auger Aliassime postupují do druhého kola French Open

Kanaďanka Leila Fernandezová získala dva body ve druhém setu, když v nedělním prvním kole French Open vyhrála své poslední čtyři zápasy 6:0 7:5 nad Francouzkou Kristinou Mladenovicovou.

17. nasazená Fernandezová se ve středu střetne s Češkou Kateřinou Siniakovou.

Devatenáctiletá hráčka z Lavalu v Kew úspěšně obhájila svůj titul na Mexican Open v březnu a navázala na něj tím, že se později ten měsíc dostala do poslední šestnáctky v Indian Wells.

Sledujte | Fernandez poráží Mladenovicovou ve dvou setech na Roland Garros:

Dříve v neděli se Kanaďan Felix Auger-Aliassime postaral o dvě chybějící položky ve svém životopisu na Roland Garros. 21letý hráč si připsal své první vítězství na French Open na tři pokusy a vyhrál zápas poté, co prohrál úvodní dva sety.

Devítka se vrátila z Montrealu, aby ve svém prvním grandslamovém vystoupení porazila peruánského kvalifikanta Juana Pabla Fariase 2-6, 2-6, 6-1, 6-3, 6-3 v prvním kole.

„Bylo zklamáním v zápase vidět, jak se věci vyvíjejí. Opravdu jsem doufal, že se to zlepší,“ řekl Auger-Aliassime.

„Ale myslím, že to je důvod, proč jsem se také chtěl pořádně prosadit a vyzkoušet opravdu všechno… Mám pocit, že jsem na hřišti nechal všechno. Protože to pro mě byl důležitý den, důležité vítězství. Opravdu jsem chtěl získat tento první.“ zde „.

Auger-Aliassime se ve středu příště utká s Argentincem Camilem Ugo Carabilem.

Sledujte | Auger-Aliassime vyhrál svůj první French Open:

Kanaďanka Rebecca Marino prohrála zápas v prvním kole proti americké soupeřce Coco Gauffové (7-6, 6-0).

Jednatřicetiletý rodák z Vancouveru se na French Open objevil poprvé od roku 2011.

Gauffová měla proti Marino problémy s podáním, ale dokázala odložit 10 z 12 brejkbolů, kterým čelila. Jeden klíčový údaj, který Gauffové pomohl, byl ten, že udělala pouze 16 nekompulzivních chyb, zatímco Marino jich nashromáždila 40.

Alcaraz vplouvá do druhého kola

Vycházející hvězda Carlos Alcaraz předvedl všechen ten rozruch svým rychlým a čistým vítězstvím v prvním kole na hlavním kurtu Roland Garros.

Devatenáctiletý Španěl nečelil bodu zlomu, když porazil Juana Ignacia Londera 6-4, 6-2, 6-0 za méně než dvě hodiny.

Alcaraz, nasazený č. 6, nasbíral více než dvojnásobek vítězů než Londero – 22 ku 10 – a také udělal méně nevynucených chyb v zápase, který skončil pod umělým osvětlením na Court Philippe Chatrier.

Alcaraz ukázal určitou střílení a důslednost, která ho dovedla ke čtyřem titulům Tour Leading a v roce 2022 skóroval 29-3. Je nejmladším mužem, který se dostal do top 10 od Rafaela Nadala v roce 2005.

Zverev dominuje Offnerovi

Německý třetí nasazený Alexander Zverev klinicky zahájil svou kampaň na French Open vítězstvím 6-2, 6-4, 6-4 nad Rakušanem Sebastianem Offnerem.

Pětadvacetiletý Zverev, který se loni na Roland Garros dostal do semifinále, přijel do Paříže se silnou antukovou sestavou za sebou, v Madridu se dostal až do finále a v Monte Carlu a Římě si zahrál semifinále. .

Za vlahého večera dominoval od začátku na hřišti Susan Lenglin Court proti svému soupeři, který je na 218. místě na světě.

Zverev nezažil jediný brejkbol, zatímco Ofner brejkl dvakrát v úvodní sadě a jednou v každém z dalších dvou, čímž soutěž uzavřel za 1 hodinu 49 minut 13. hlavičkou.

Příště se setká s vítězem zápasu mezi Srbem Dušanem Lajovičem a Argentincem Sebastianem Baezem.

Jaber, Muguruzaová jsou rozrušení

6. nasazený Ons Jabeur byl vyřazen polskou 56. nasazenou Magdou Linette, 3-6, 7-6 (4), 7-5.

Jaber začal den se 17 výhrami na blátě v této sezóně. Vyhrála Madrid Open a tento měsíc se dostala do finále Italian Open.

Dvojnásobná grandslamová šampionka Garbine Muguruzaová už druhý rok po sobě vypadla na French Open v prvním kole.

Muguruzaová vyhrála titul na Roland Garros v roce 2016 a byla letos desátou nasazenou, ale v neděli prohrála 2-6 6-3 6-4 s Estonkou Kaia Kanepiovou.

Kanebe příští měsíc oslaví 37 let a je nejstarší hráčkou v ženské loterii v Paříži. Je na 46. žebříčku a účastní se French Open č. 15. Jejími nejlepšími výkony byla účast ve čtvrtfinále v letech 2008 a 2012; Na grandslamu se objevila v sedmi čtvrtfinále, ale ani jedno nevyhrála.

Zápas skončil mrholením a Muguruzaová v mečbolu minula podání, poté praskla její raketa.

Před šesti lety porazila Serenu Williamsovou ve finále na Roland Garros, poté porazila Venus Williamsovou ve finále Wimbledonu v roce 2017.

V ostatních ženských výsledcích se řecká čtvrtá nasazená Maria Sakkari vyhnula překvapivé chybě, když vyhrála 6-2 6-3 nad Clarou Borrell z Francie. Scary měl 24 vítězů ve srovnání s Borrellovými 13.

14. nasazená Belinda Bencicová ze Švýcarska měla pár problémů s vítězstvím 6-1 6-1 nad Rikou Lukou Jani z Maďarska.

Švýcarský 23. nasazený Gilles Teschmann dosáhl snadného vítězství 6-2, 6-1 nad Američankou Bernardou Peraovou (34 nevynucených chyb), zatímco rumunská 26. nasazená Sorana Kirsty porazila Němku Tatianu Mariovou 6-3, 6-3, 31. Belgická šestka Elise Mertensová vyhrála -3 a 6-1 nad Rumunkou Elenou Gabriellou Rossovou.

Nenasazená Američanka Sloane Stephensová se vyšplhala ze spodní skupiny a poslala německou kvalifikantku Julie Niemeyerovou 5-7, 6-4, 6-2.

Tim stále hledá výhru

Dvakrát série porážek finalisty French Open Dominica Thiema dosáhla 10 zápasů, když odstoupila z prvního kola na Roland Garros, když se vrátila ze slzy na pravém zápěstí.

Thiem vyšel 6-3, 6-2, 6-4 proti Hugovi Delinovi, 87. Bolivijci, který vstoupil do zápasu se skóre 2-7 v zápasech Grand Slamu.

Tim vyhrál US Open 2020 a byl vicemistrem ve třech dalších majorech. Ve finále French Open v letech 2018 a 2019 prohrál s Rafaelem Nadalem a ve finále Australian Open 2020 s Novakem Djokovičem.

Ale Thiemovo poslední vítězství kdekoli na Tour přišlo v Římě v květnu 2021. Letos je to 0-6.