Libyjská rodina vypráví, jak přežila smrtící povodně

SUSSE, Libye – Bílé stěny domu Alama Saadawiho byly potřísněny do červena zablácenými otisky rukou, které po sobě zanechali jeho svatební hosté, a držely se jako život, když kolem nich stoupaly záplavy.

„Teď se bojíme deště,“ řekl Allamův bratr Nizar, když stál v tom, co zbylo z jejich kuchyně.

V této válkou zničené zemi by mohlo zemřít až 20 000 lidí – obětí dokonalé bouře extrémního počasí a státního zanedbávání. Zatímco záchranáři pátrají po pohřešovaných a pohřbívají mrtvé, přeživší nosí svá zranění.

V Derně, nejvíce postiženém městě, byli pod jejich schody nalezeni dva mrtví novomanželé, nevěsta v jejích šatech a ženich v obleku. Mimo porodnici ve čtvrtek hledali dva bratři svou sestru a její novorozeně poté, co jim smeteli domov.

„Je to tragédie, kde se střetává klima a kapacita,“ řekl v pátek na tiskové konferenci v Ženevě Martin Griffiths, úředník OSN pro humanitární pomoc. Dodal, že Úřad OSN pro humanitární záležitosti vyslal do Libye tým pro koordinaci katastrof složený z 15 lidí, kteří byli přemístěni z oblasti zemětřesení v Maroku, kde region trpí dvěma dvojnásobnými katastrofami.

Lékaři bez hranic uvedli, že její zástupci navštívili tři zdravotní střediska v Derně a zjistili, že jedno z nich je mimo provoz kvůli smrti téměř všech zdravotníků. Další dva pracovali s dobrovolnými lékaři z Tripolisu, ale požadovali větší podporu, „hlavně podporu duševního zdraví pro lidi přicházející do centra,“ uvedla skupina.

V pátek v centru Derny panovala frenetická energie, když se reportéři Washington Post vrátili druhý den v řadě. Znepokojení důstojníci uvolňovali silnice vysílačkami v obavě, že je na cestě vysoký úředník. O tom, kdo by to mohl být, se množí zvěsti.

Silný déšť se snesl na ploché betonové střechy města a jeho rozlehlé zelené sady. Ve 23:30 se voda vylila do údolí a vnikla jejich předními branami. „Stalo se to během několika sekund,“ vzpomíná Nizar (40).

Do pátečního večera úřady v Sousse napočítaly 10 mrtvých, 50 nezvěstných a 200 zraněných. Desítky domů se sesunuly do moře nebo byly roztrhány a sutiny byly rozházeny od země ke břehu. Zdá se, že do oblasti dorazilo jen málo humanitárních organizací.