Plážová volejbalistka Markéta Sluková-Nausch je v slzách, protože česká hvězda vynechala olympiádu kvůli pozitivnímu výsledku Covid-19

Pozitivní výsledek pro Slukova-Nos byl vyhlášen ve čtvrtek, protože se stala pátou členkou českého olympijského týmu, která měla pozitivní test na Covid-19 v Tokiu.

“Plakali jsme, pak jsme přísahali, pak jsme plakali znovu,” řekla Sluková-Nausch, jejíž pozitivní test také vyloučil z her jejího partnera Hermana.

“Doufám, že nás nebudou následovat žádní další sportovci, protože si myslím, že něco takového je noční můrou pro každého sportovce, pro každého olympionika, dostat se tak daleko, tak blízko olympijské soutěži,” dodala Sluková-Nausch.

Později ve čtvrtek šestý člen českého týmu – cyklista Michal Schlegel – měl pozitivní testy podle Českého olympijského výboru (COC), který zahájil vyšetřování údajného porušení pravidel Covid -19 na charterovém letu z Prahy do Tokia jako poslední víkend.

V úterý měl pozitivní test i Simon Nosch, trenér a manžel Slukové Nochové.

“Vím, že se po celém světě děje spousta mnohem horších věcí, ale upřímně, v našem malém sportovním světě, ve světě, ve kterém jsme žili a nyní žijeme, je to pro Barru velmi smutné.” [Barbora Hermannova] Sluková-Nausc v prohlášení, které CNN poskytl její zástupce CNN, uvedla:

Tokio mělo být třetí Hrou pro Slokovu Nush a druhou pro Hermanovou. Tato dvojice měla v sobotu 24. července zahájit olympijský turnaj žen v plážovém volejbalu proti Japonsku.

“To je velmi bolestivé”

Po zprávě zveřejněné českým online zpravodajským webem Seznam Zpravy centrum potvrdilo, že prvním členem české delegace v Tokiu, který měl pozitivní test na virus, byl jeden z lékařů týmu Vlastimil Vorasek.

Voráček měl pozitivní test poté, co tým dorazil do Tokia. Jeho předchozí test, provedený den před odletem do Tokia, byl negativní.

Po zprávě v českých médiích, že nebyl očkován proti Covid-19 navzdory kvalifikaci k výstřelu a navzdory skutečnosti, že COCe „důrazně povzbudila“ všechny účastníky k očkování, vydal Voráček prohlášení, v němž popírá, že by byla porušena jakákoli pravidla.

“Organizátoři stanovili svá pravidla pro sportovce a jejich společníky. Očkování bylo dobrovolné,” uvedl v prohlášení, které provedla oficiální česká tisková agentura (ČTK).

Voráček přiletěl do Tokia z Prahy soukromým charterovým letem minulý týden. Od té doby bylo na virus pozitivně testováno dalších pět cestujících z letu, včetně čtyř českých sportovců.

Voračkovo prohlášení přišlo, když COC oznámilo, že cyklista Schlegel má pozitivní test na Covid-19 a nebude se moci zúčastnit jeho závodu.

Výsledek vyšetřování COC ohledně údajného porušení pravidel Covid-19 na charterovém letu z Prahy do Tokia bude zveřejněn do 14 dnů.

Sluková-Nausch uvedla, že zjistila, že cestovala letem s osobou, která měla pozitivní test na Covid-19 bezprostředně po příletu do Tokia.

“Byl jsem testován téměř osmkrát za posledních 24 hodin, některé výsledky byly pozitivní, některé byly vágní, některé byly negativní, ale bohužel konečný verdikt zněl, že jsem byl testován pozitivně, a to znamená, že nebudeme moci hrát v turnaj.”

„Je to velmi bolestivé a celou tuto situaci jsem ještě neřešil a nevím, jak se s tím plně vypořádat.“

Třiatřicetiletý hráč je pátým členem české olympijské výpravy, který byl pozitivně testován společně s Pavlem Cerucem a mužským plážovým volejbalistou Ondijjem Perošićem.

“ Vůbec nepochopitelné ”

Filip Neuser, vedoucí České národní sportovní agentury, vládního orgánu odpovědného za financování sportu, kritizoval sportovní komisi a řekl, že vyšetřování by neměla řídit sama komise.

“Už jsem s tím souhlasil.” [the Czech health minister] „Adam Vogtech by měl vést vyšetřování odborníků z CDC,“ uvedl Neuser ve svém tweetu.

David Trávníček, vedoucí společnosti Sport Invest Marketing, agentury zastupující Nausch Slukovou a další sportovce, uvedl, že situace je velmi zklamáním a viní ji z Českého olympijského výboru.

“Jsem velmi zklamaný situací celého týmu, který po pěti letech úsilí a tvrdé práce k ničemu nevedl.”

„Způsob, jakým k infekci došlo, mi není zcela znám,“ dodal Travníček.