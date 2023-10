Zajímání rukojmích Hamásem mění hru, protože rodiny pátrají po pohřešovaných milovaných, říká bývalý izraelský velitel

Tel Aviv – Izraelci v neděli hledali své blízké, kteří byli zajati jako rukojmí nebo zmizeli po předchozím brutálním útoku Hamasu na zemi. V provizorním středisku v Tel Avivu se shromáždily desítky lidí, aby se pokusili získat jakékoli informace, které mohli, a uložit vzorky DNA na pomoc při výzkumu.

Rodiny seděly na lavičkách v běžné hale nebo čekaly venku, kde dobrovolníci v horkém počasí rozdávali občerstvení a nápoje.

Sestry Inbal Albini (55 let) a Noam Berry (40 let) byly mezi těmi v centru a pátraly po stopách svého otce Haima Berryho (79 let) a Albiniho nevlastního bratra, Brit- narozen Daniel Darlington (35 let). Mohou být sdíleny, aby pomohly s výzkumem.

„Teroristé se vloupali do domu, hledali lidi a pak ho vzali,“ řekl Perry CBS News. Řekla, že její matka byla také v domě a byla svědkem odvedení jejího otce.

Lidé hledají úkryt, když se 7. října 2023 v Tel Avivu v Izraeli ozývají sirény. Amir Levy/Getty Images



Apleni řekla, že její nevlastní bratr Darlington byl v Izraeli na návštěvě u přítele. Řekla, že vyrostl ve Spojeném království a prostřednictvím své matky má izraelské občanství.

Kliknutím sem zobrazíte související média. Kliknutím rozbalíte



„Mluvil jsem s ním ráno, kolem 8 nebo 9 hodin, a od té doby se nic nestalo,“ řekl Albini CBS News. „Ubytoval se u kamaráda. Přítel ho požádal, aby nevycházel ven, zavřel všechny dveře a okna a zůstal tam. To bylo naposledy, co spolu mluvili. Přítel nebyl doma.“

Tisková kancelář izraelské vlády v neděli uvedla, že více než 100 lidí bylo zajato Hamásem. Mezi pohřešovanými byli američtí občané, včetně 23letého izraelského Američana Hershe Goldberga Poulina, který žije se svou rodinou v Jeruzalémě, ale narodil se v Kalifornii.

Byl mezi desítkami lidí, kteří se zúčastnili noční párty v poušti na jihu Izraele poblíž hranic s Gazou, když na místo zaútočili ozbrojenci Hamasu.

Hirsch poslal svým rodičům dvě krátké zprávy v sobotu ráno, když útok začal, řekl v neděli CBS News jeho otec Jonathan Bolin. První řekl: „Miluji tě“ a druhý řekl: „Je mi to líto.“

Mezi pohřešovanými je i izraelský Američan Hersh Goldberg Poulin (23 let). Žije se svou rodinou v Jeruzalémě, ale narodil se v Kalifornii. S laskavým svolením rodiny Pauline Goldberg



„Byl propuštěn z [Israeli] armády na konci dubna. „Miluje cestování, hudbu a festivaly. Nyní pracuje jako záchranář a číšník, aby si ušetřil peníze na svou velkou prosincovou cestu do Indie,“ řekl otec.

Generálmajor (res.) Yisrael Ziv, bývalý šéf operačního ředitelství IDF a bývalý velitel divize Gaza, neobjasnil počet izraelských občanů pohřešovaných nebo podezřelých z držení Hamásem.

„To jsou velká čísla,“ řekl Ziv na tiskové konferenci. „Velmi vysoká čísla.“

Na otázku, jak by Izrael ochránil izraelské rukojmí v Gaze při případném protiútoku na hustě obydlená palestinská území, Ziv řekl, že armáda musí najít rovnováhu.

Členové izraelských bezpečnostních sil procházejí ulicí posetou troskami v Tel Avivu poté, co ji 7. října 2023 zasáhla střela vypálená palestinskými ozbrojenci z pásma Gazy. Jacques Guez/AFP přes Getty Images



„Je to samozřejmě problém, ale musíme udělat obojí: na jedné straně se vypořádat s rukojmími a vynaložit veškeré úsilí na jejich záchranu a propuštění,“ řekl Ziv. „Na druhou stranu propuštění Hamásu nepřipadá v úvahu. Izrael musí udělat vše, aby Hamás úplně zničil. Viděli jsme, kdo to je – berou děti a staré ženy jako rukojmí – tak jak můžeme uzavřít mír?“

Ziv řekl, že braní rukojmí změnilo rovnici pro Izrael.

„Pokud byl útok jen útokem, dalo by se to nazvat vojenskou akcí. Ale to, co udělali rukojmím, když věděli, že naše hodnota lidského života je jiná, než jak vidí oni, to je věc, která nás přivedla do bodu ‚ není návratu,“ i když nemáme odpověď. Takže musíme udělat to, co musíme.“

Emmett Lyons z CBS News v Londýně přispěl k této zprávě.

Další zprávy CBS