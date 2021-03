Xbox Game Pass od Nier Automata je lepší verze, než jakou najdete na Steamu

Když Adam napsal Nair: Recenze automatů„S portem pro PC neměl velký problém. Bohužel ostatní neměli takové štěstí a mody v posledních několika letech vstoupily, aby opravily různé problémy s grafikou, výkonem a kvalitou života, které Square Enix a Platinum Games nedokázaly vyřešit.

Nyní byla na PC vydána nová verze hry, která řeší mnoho z těchto problémů a přidává nové grafické zvonky a píšťalky. Důležité: Je k dispozici pouze přes Windows Store a Xbox Game Pass, nikoli přes Steam.





Nier: Do Xbox Game Pass byla přidána verze Automata Jen před dvěma dny Jedná se o verzi Become As Gods, která byla původně vydána pro Xbox One v roce 2018. Tato verze hry byla vytvořena profesionály v QLOC přenosu a přidává materiály Infinite Mode, HDR, UI upgradované na 4K, podpora Ultra HD., A FidelityFX, odpověď AMD na DLSS společnosti Nvidia.

V tomto procesu také opravuje několik problémů, se kterými se uživatelé setkali u původního portu pro PC, včetně neúplné podpory pro nativní rozlišení celé obrazovky, trhaných oprav a dalších. (Ne všechny problémy byly opraveny, myslím – možnosti klávesnice, myši a kopírování jsou stále kecy, zdá se).

Některé vylepšení vydané k opravě problémů ve verzi Steam se již aktualizují, aby fungovaly ve verzi Windows Store, protože stále poskytují další vylepšení, včetně Grafické opravy pro Special K mod. Zjistí to také hráči Jak převést uložení z verze Steam do verze Windows Store.

Mezitím se hráči ve službě Steam necítí, jako by dostali lepší kopii v jiném obchodě. Více než 300 negativních recenzí zveřejněných na Nier: Automata’s Stránka obchodu Steam za poslední tři dny. Chápu jejich frustraci, i když si představuji, že spuštění hry Become As Gods ve službě Steam není snadný výkon. Natáhl jsem se k Square Enix o komentář a aktualizuji tento příběh, pokud to znovu uslyším.

Nepřeji si, aby byl Windows Store mým nejhorším nepřítelem, ale Xbox Game Pass je celkem slušný. můžeš vidět Cenové plány předplatných služeb zde.