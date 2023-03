Nebezpečná sluneční bouře! NASA detekuje obří kráter na slunci, který fouká sluneční vítr směrem k Zemi

Včera, 20. března, bylo oznámeno, že Země by dnes mohla zažít úder blesku z přicházející koronální hmoty (CME). Zatímco astronomové sledují jeho vývoj, na Slunci byl zaznamenán ještě znepokojivější vývoj. NASA Solar Dynamics Observatory detekovala velkou díru ve sluneční atmosféře, která vyfukuje proud slunečního větru. Tento sluneční vítr by měl na naši planetu dorazit mezi 23. a 24. březnem a mohl by způsobit další silnou sluneční bouři. Věci by se mohly pokazit, pokud by se ten den objevila nějaká CME, protože výsledný efekt by byl umocněn vlivem slunečního větru. Podívejte se na podrobnosti.

byla evoluce zmíněno SpaceWeather.com, který na svých webových stránkách poznamenal: „Ve sluneční atmosféře se otevřela velká díra a ta chrlí proud slunečního větru směrem k Zemi. Toto je „koronální díra“ – oblast ve sluneční atmosféře, kde magnetická pole otevřít a umožnit slunečnímu větru uniknout.“ „.

Zemi brzy zasáhne sluneční vítr

Sluneční vítr narážející na Zemi je sice velmi častým jevem, ale načasování to dělá znepokojivé. Protože se očekává, že tato vlna rychle se pohybujících slunečních větrů zasáhne několik dní po jarní rovnodennosti, Země jí bude velmi zranitelná kvůli trhlinám vytvořeným v její magnetosféře. To bude mít obecně za následek silnou sluneční bouři. To se může zhoršit, pokud na něj narazí jakákoliv příchozí CME. V tomto případě není od věci ani sluneční bouře třídy G2 nebo G3.

Přečtěte si také: Hledáte chytrý telefon? Pro kontrolu mobilního vyhledávače

Takové silné sluneční bouře obvykle vykazují intenzivní projevy polární záře. Ale nenechte se zmást světelnými displeji, protože mohou způsobit velké škody na naší infrastruktuře. Tyto sluneční bouře mohou zničit satelity, narušit mobilní telefonní sítě a internetové služby, způsobit poruchy elektrické sítě a znehodnotit citlivou pozemní elektroniku.

Role sluneční observatoře NASA

Sluneční observatoř NASA (SDO) disponuje kompletní sadou přístrojů pro pozorování Slunce a činí tak od roku 2010. Ke sběru dat z různých slunečních aktivit využívá tři kritické přístroje. Patří mezi ně Helioseismické a magnetické zobrazování (HMI), které provádí měření podélného a vektorového magnetického pole s vysokým rozlišením na celém viditelném slunečním disku, Experiment Extreme Ultraviolet Variation Experiment (EVE), který měří extrémní ultrafialové záření Slunce a atmosféry. Imaging (AIA), který poskytuje nepřetržité pozorování pro celý disk sluneční chromosféry a koróny v sedmi extrémních ultrafialových (EUV) kanálech.