Indie zahájí do měsíce pilotní program pro digitální platby v rupiích

Centrální banka Indie oznámila, že pilotní platební schéma pro digitální rupii v Indii začne do měsíce.

V úterý byla spuštěna beta verze digitálních rupií pro velkoobchodní segment systému, po kterém bude podle Reserve Bank of India (RBI) do jednoho měsíce následovat pilotní program plně digitálních rupií. Reklamní.

v tvrzeníReserve Bank of India uvedla, že velkoobchodní digitální rupie umožní „vypořádání transakcí na sekundárním trhu s vládními cennými papíry“.

Měnový úřad země uvítal spuštění indického systému digitální měny centrální banky (CBDC) jako způsob, jak snížit transakční náklady na maloobchodní a velkoobchodní použití mezi bankami.

Podle Reserve Bank of India je devět bank zahrnutých do velkoobchodního segmentu; State Bank of India, Bank of Baroda, Union Bank of India, HDFC Bank, ICICI Bank (Syn), Kotak Mahindra Bank, Yes Bank (YESBANK.NS), IDFC First Bank (FRBA) a HSBC (HSBA.L).

Podle indického ministra financí Nirmala SitharamanDigitální rupie bude pro indickou ekonomiku „velkou vzpruhou“.

V projevu proneseném v únoru tohoto roku Citraman Oznámil spuštění digitální měny pro indickou centrální banku, nazvanou digitální rupie, do roku 2022-2023 a dodal, že by to byl způsob, jak podpořit hospodářský růst země.

Nadšení indické vlády pro digitální měnu je kompenzováno její nedůvěrou v soukromé kryptoměny a stablecoiny.

Zatímco indická vláda podporuje rozvoj měn centrálních bank země, pustila se také do legislativy, aby kryptoměny byly méně atraktivní pro domácí investory.

Digitální měny centrální banky mají ze své podstaty opačné vlastnosti než kryptoměny, jako je bitcoin (BTC-USD).

Digitální měny centrální banky (CBDC) jsou řízeny centrálně centrální bankou země a nemusí být nasazeny na blockchainu.

Některé prvky si však půjčují z krypto sektoru, jako je například možnost programování pro vlastní aktivaci plateb, prostřednictvím „chytrých smluv“.

V dubnu Indie uvalila 30% daň na držení a převody kryptoměn a daňové úřady země začaly upevňovat svou kontrolu nad prosperujícím sektorem.

V úterý to oznámila indická ústřední rada pro nepřímé daně a cla (CBICHlavní indické burzy kryptoměn byly požádány, aby poskytly podrobnosti o kryptoměnách obchodovaných na jejich platformách.

Podle Business Standard byl citován vysoký představitel CBIC: „Uspořádali jsme setkání s kryptoměnovými burzami o rozsáhlých otázkách souvisejících s třídou aktiv.

„Hledali jsme podrobnou zprávu o různých krypto produktech, se kterými se obchoduje, jejich příslušných transakčních poplatcích a způsobu jejich výpočtu.“

