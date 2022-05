České ranní titulky: Šéf čínské centrální banky očekává zvýšení úrokových sazeb, žádné potvrzené případy opičích neštovic v Česku

Česká republika do roku 2024 zvýší výdaje na obranu na 2 procenta HDP, řekl včera novinářům premiér Petr Fiala po sobotním setkání s prezidentem Milošem Zemanem a panelem expertů na zahraniční věci. Dosažení 2 procent do roku 2024 by bylo o rok dříve, než byl poslední oznámený cíl pro rok 2025; V roce 2020 vládla Česká republika Méně než jedno procento jeho HDP jde na vojenskou obranu.