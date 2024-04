Dvojitá povinnost – The New York Times

Název a inspirace pro tuto hádanku pochází z fráze, kterou jsem viděl napsanou na podestýlce pro kočky určité značky v obchodě s potravinami. V té frázi musí být téma, křičel mozek mého tvůrce, když jsem rychle zadával slova do aplikace Poznámky v telefonu, než jsem je zapomněl. Krátce nato jsem vyhledal definici „dvojí povinnosti“, která říká „navrženo tak, aby zaplnilo dvě pracovní místa“, a začal se objevovat koncept: dvojitá písmena v předmětových heslech převezmou homofonní zvuk množných dvojitých písmen (EE ). pro „snadnost“, UU pro „použití“ atd.) a některé dvojité znaky v položkách nižších atributů budou fungovat jako samostatné znaky zahrnující dvě slova. Tato myšlenka mě také přivedla k mému oblíbenému typu puzzle stavby: rébusu!

Se 114 rámečky přidělenými klíčovým písmenům jsem se obával, že budu mít příliš mnoho tří, čtyř a pětipísmenných slov, ale podařilo se mi udržet celkový počet pod mým osobním cílem 90 slov pro neděli. Byl jsem také rád, že jsem mohl odeslat některá z prvních odpovědí a frází do databáze XWord Info.

Mezi tématy, které skončily na podlaze střižny, měl „PENNY (YY) AND POUND FOOLISH“ několik dalších dvojpísmenných kombinací, stejně jako další „Y“ hned vedle rebusu „YY“, který mohlo to být Bylo to matoucí. A dva další: „Tohle jsou (BB) kolena“ a „UU moc, Luku.“

Bavilo mě stavět tuto hádanku a doufám, že se budete bavit při jejím řešení!