Sběratelská edice Destiny 2 Lightfall: Všechny kódy emblémů

V loňském roce Bungie přidalo celkem čtyři světové heraldické ikony v rámci Editon of The Witch Queen Collector, které si hráči mohou ve hře odemknout. Letos to vypadá, že je to stejný případ se sběratelskou edicí Destiny 2 Lightfall.

s Osud 2 Na loňské akci Lightfall Showcase také Bungie odhalila zbrusu novou sběratelskou edici, která obsahuje 8″ Pouka Replica s několika knihami o tradici a novým exkluzivním logem.

A zdá se, že někteří hráči začínají svou sběratelskou edici získávat brzy. V tomto článku budeme mít všechny ikony globálních bannerů ve sběratelské edici Lightfall.

Ikony loga Destiny 2 Lightfall Collector

Přestože existují bezplatné emblémy, které se odemykají s Ligthfall CE, stojí za zmínku, že tyto emblémy budou ve hře dostupné až po vydání Lightfall, což je 28. února 2023. Takže bohužel nebudeme moci podívejte se, jak tyto emblémy předtím vypadaly. Ikony loga najdete níže. (Díky, Raed Secrets)

Emblem sběratelské edice Lightfall 1: Unikátní kód

Unikátní kód Lightfall Collector’s Edition Emblem 2: YAA-37T-FCN

YAA-37T-FCN Lightfall Collector Edition Emblem 3 : 993-H3H-M6K

: 993-H3H-M6K Lightfall Collector Edition Emblem 4 : XVK-RLA-RAM

: XVK-RLA-RAM Lightfall Collector’s Edition Emblem 5: J6P-9YH-LLP

Pozn.: Tento článek aktualizujeme, protože ikony pro bannery se nacházejí v Lightfall CE.

Obrázek: Bungie

Jak uplatnit tokeny na Bungie.net?

Chcete-li obecně uplatnit kódy a symboly bannerů, musíte se nejprve přihlásit do svého profilu Bungie.net. Podle níže uvedených kroků se dozvíte, jak uplatnit kódy na webu Bungie.

Krok 1: Přejděte na Bungie.net

Přejděte na Bungie.net Krok 2: Přihlaste se ke svému účtu kliknutím na tlačítko „Můj účet“ vpravo nahoře.

Přihlaste se ke svému účtu kliknutím na tlačítko „Můj účet“ vpravo nahoře. Krok 3: Vyberte svou platformu

Vyberte svou platformu Čtvrtý krok: Přihlaste se ke své platformě

Přihlaste se ke své platformě Pátý krok: Po přihlášení klikněte na ikonu svého profilu vpravo nahoře a uvidíte Možnost výměny ikon v novém seznamu.

pryč od toho, bungee Tento týden nedávno vyšel nový trailer na zbraně a zbroje Lightfall. Dali jsme dohromady seznam všech aktuálně známých zbraní, které mohou legendární hráči v Lightfall očekávat. skenovat Ucelený seznam zde.

Destiny 2 Lightfall vychází 28. února 2023 na PS5, PS4, Xbox Series X/S a PC.