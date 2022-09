Draxler 110,Foto: Bosek Liszek, ministr de RR.EE. Šek

Nová dlouholetá deska Traxler 110 slaví 110. narozeniny spoluzakladatele české swingové scény. Čechokanaďan Jiří Draxler, Jaroslav Jacek, R.A. Byl spolupracovníkem a přítelem velkých skladatelů, jako byli Dvorský nebo Karel Vlach.

Na nahrávce se podílela řada muzikálových hvězd různých žánrů, např. Adam Blazetka, Ondj Havelka and the Melody Makers, Peter Janta, The Swings nebo Emil Wigley. Jednu z českých písní přednesla americká rocková hvězda Jim Peterik, který za píseň Eye of the Tiger získal cenu Grammy.

Jedna z Draxlerových nejoblíbenějších písní, La Luna du la Culpa (From Music to Javin), vyšla na albu v angličtině díky interpretaci Jima Peterika.









Borek Liško,Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

Projekt zaštítil český velvyslanec v Kanadě Boek Liek. Album bude představeno na ceremoniálu k českému předsednictví Evropské unie 26. září v Ottawě. Na akci bude přítomno mnoho umělců, kteří se podíleli na nahrávání kompilace.

Album nebude dáno do prodeje, jde o oficiální dar českého předsednictví Kanadě. Na webu www.Traxler110.cz si veřejnost může poslechnout celkem 11 skladeb.

Z hudebníka se stal malíř









Jiří Draxler s rodinou,Foto: Bosek Liszek, ministr de RR.EE. Šek

Draxlerův pocit nezávislosti neodpovídal situaci v Československu po komunistickém převratu v roce 1948. Na počátku 50. let, na vrcholu represí, se dostal do situací, které mohly posloužit jako zápletka pro román. péče

Poté, co nějakou dobu žil v uprchlickém táboře v Německu, emigroval do Kanady. Jako hudebník se však v této zemi neprosadil. Ale Draxler využil svých malířských schopností a byl najat jako technický malíř u společnosti Bombardier Airline Canadair Ltd dnes, kde pracoval téměř 25 let.

Po sametové revoluci a demokratických změnách v Československu v roce 1989 s překvapením zjistil, že jeho hudba je v jeho zemi stále živá. Později se tedy vrátil na koncerty a své 95. narozeniny oslavil hrou na klávesy v Alberta Parliament v Edmontonu. O čtyři roky později ve městě zemřel Jiří Draxler.