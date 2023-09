XDefiant od Ubisoftu nezískal certifikaci Xbox a PlayStation, což je méně špatné, než se zdá

Ubisoft

Pamatuji si, že když byl vydán Cyberpunk 2077, hra, kterou PlayStation nakonec na šest měsíců úplně odstranil ze svého obchodu, běžná otázka zněla „Jak prošla touto certifikací?“

Certifikace je však víc než jen chyby a problémy s výkonem, a když selže, může to být překážka. To je to, co aktuálně vidíme v XDefiant od Ubisoftu, chystané střílečce, která je v raných fázích a už nějakou dobu je docela slibným testem (to jméno nikdy nepřekonáte, ale co už).

Ve velmi transparentním blogovém příspěvku Ubisoft Mark Rubin odhaluje Tento XDefiant se nepodařilo získat certifikaci na Xbox a PlayStation. Pokud se jim to podaří, hra dostane datum vydání a zatím to zůstává záhadou, zatímco se pracuje na restartu.

I když je to rozhodně špatná zpráva (ačkoli k selhání certifikátů dochází častěji, než byste si mysleli), příspěvek na blogu je zajímavým pohledem na to, jak tento proces funguje, a odpovídá na otázku „Cyberpunk“:

„Jsou to dva různé typy chyb. Funkce znamená „Funguje tato herní funkce tak, jak bylo zamýšleno“ (například existuje chyba, kdy se poškození způsobené vaší zbraní změní po použití určité schopnosti.) Toto není něco jako první strany budou hledat, pokud jim to nezabrání v tom.“ Samozřejmě z testování. Ty musíme najít my. Chyby shody jsou ty, které se týkají systémů a celkového zážitku, které první strany očekávají od her na jejich platformě. ( Jsou například správně sledovány trofeje, je seznam mých přátel správně aktualizován o stav hry atd.)

Aniž bych to konkrétně řekl Proč XDefiant selhal, časovou osu umístili sem:

XDefiant nezískal certifikaci v polovině srpna

Od té doby pracují na opětovném odeslání a učiní tak do týdne.

Pokud budou zcela úspěšní, hra by měla být dokončena v polovině až koncem září.

Ale „pravděpodobným“ scénářem je, že dostanou podmíněné povolení, což znamená, že musí provést opravu prvního dne, aby se ujistili, že je v souladu. To znamená, že spuštění bude odloženo na říjen.

Jde o to, že certifikační proces není o tom, zda „vaše hra je zabugovaná nebo ne“, ale spíše o věcech, které mají co do činění s konkrétními funkcemi v rámci platforem, na které se přihlašujete. Ale bez ohledu na to, jaký je problém, konečným výsledkem je zpoždění. Znovu říkám, že tohle je pravděpodobně něco, co si Robin a Ubisoft mohli říct…o čem nic, a tak trochu řekli „trochu více leštíme hru“, abychom zakryli zpoždění, ale byli upřímní. to a informativní. Takže to musím respektovat. Snad se věci brzy vrátí do starých kolejí.

