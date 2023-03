Obnova solárního dataloggeru na bázi PHP

Na trhu je poměrně dost zařízení, která mají jako jádro Raspberry Pi a která se stala hrdým majitelem solární střechy, [Paolo Bonzini] našel sám sebe s Intrade ENR-DTLA04DN datalogger, který — řekněme, měl nějaké známky a na FOSDEM 2023 nám o tom všechno řekl. Datalogger, nainstalovaný pod příslibem pouze místního protokolování, dal svou povahu pomocí energetické cihly ozdobené logem Raspberry Pi, identickým listem specifikací jako Pi 3 a MAC adresou Raspberry Pi Foundation. Tento technický list také zmiňoval kartu MicroSD – která nakonec zemřela [Paolo] k sejmutí krytu. Zahodil vadnou SD kartu, pak ji vyměnil – a zatímco byl u toho, položil své klíče SSH na stroj.

V tuto chvíli již Entrade nenabízí zařízení s lokálním nahráváním, pouze možnost cloudového nahrávání – zdarma, ale pouze na pět let, zjevně není možnost, pokud máte rádi svůj domov bez cloudu; Místní nahrávka také nebyla bez nedostatků, a proto stálo za to zařízení prozkoumat. Rychlý pohled na souborový systém a našel jsem dva velké, staticky svázané binární soubory a strace Umožnilo mu to špehovat komunikaci RS485 mezi dataloggerem a solárním střešním reflektorem. Dále se ponořte do diod a shromážděte informace o tom, jak toto zařízení dělá svou práci. Předtím zjistil, že zařízení představuje nezdokumentované API přes HTTP, když je připojeno k jeho síti, a porovnání práce API s daty uvnitř binárního kódu mu přineslo dobré výsledky – ale ne dostačující.

Hlavní binární soubor je určen jako Go kód a [Paolo] Ukazuje nám krok za krokem vysvětlení, jak takové diody zpětně inženýrovat radare2 s malou sadou triků pro spuštění – například zachycení výstupu strings na adresy URL GitHubu, abyste viděli, které knihovny se používají. Nakonec, po reverzním inženýrství protokolu, řekl kompletně přepsal program, Bez předchozích nepříjemných chyb a integrovaný do domácí sítě MQTT, se kterou HomeAssistant pracuje. Jako bonus nám také ukázal hlavní PCB dataloggeru, což se ukázalo jako kuriózní inovace – nezkazí překvapení!

Domníváme se, že toto vyhledávání není užitečné pouze tehdy, když čelíte smrti někoho podobného dataloggeru, ale také užitečné pro ty, kteří jsou vydáni na milost a nemilost plánu protokolování falešného cloudu a chtějí se odhlásit. Zdá se, že solární technologie je oblastí, kde desky Raspberry Pi a proprietární rozhraní nejsou neobvyklé, což je důvod, proč jsme svědky toho, že hackeři zpětně analyzují zařízení související se solární energií – podívejte se například na tento průzkum proprietárního protokolu solárního invertoru pro data. z něj nebo reverzní inženýrství vyřazeného, ​​ale dokonale zdravého softwaru solárního invertoru, abyste získali heslo servisní nabídky.