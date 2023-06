Vida vítězí! Visa Lore Cards od AGOV!

Vízový cyklus pokračuje.

AGOV-JP004 Samsara víza

Pohádkové světlo / tuner / efekt

LV4 1500/2100

Druhý efekt jména této karty můžete použít pouze jednou za kolo.

(1) Jméno této karty se stane „Visas Starfrost“, když jste v poli nebo v GY.

(2) Můžete cílit na libovolný počet vyhoštěných „vízových“ monster na svém poli a/nebo ve svém GY; Zamíchejte je ve svém balíčku, a pokud tak učiníte, vyvolejte tuto kartu z ruky, a pokud tak učiníte, získáte 400 ATK za každou příšeru s různými jmény, která se zamíchají za tímto účelem.

(3) Pokud bude tato karta, kterou ovládáte, použita jako syntezátor, můžete s ní zacházet jako se syntezátorem.

AGOV-JP005 Veda Upanišad

Temný válečník / Speciální přivolání / Kyvadlo / Náraz

PS0 LV12 0/4000

kyvadlový efekt

(1) Jednou za řetěz, pokud zničíte soupeřovo monstrum: Nastavte na tuto kartu 3 žetony.

(2) Měřič kyvadla této karty se zvýší o počet žetonů na ní.

(3) Z této karty můžete odstranit 12 žetonů; zvláštní předvolání.

efekt monstra

Nelze volat/nastavit normální. Speciál musí být vyvolán svým kyvadlovým efektem. Speciální vyvolání „Veda Upanishad“ můžete pouze jednou za kolo.

(1) Jednou za kolo, pokud váš soupeř povolá monstrum(y) z extra balíčku: Můžete vyhodit 12 karet ze své ruky, pole a/nebo GY lícem dolů; Staňte se poslední fází tohoto tahu.

(2) Jednou za kolo, během fáze připravenosti: Vraťte tuto kartu do ruky a poté můžete speciálním způsobem přivolat 1 vyhnanou příšeru „Veda“ ve vaší ruce, balíčku nebo GY.

AGOV-JP037 Manadium Trilosocaida

Pohádkové světlo/synchronizace/tuner/efekt

m 6 2300/1200

1 tuner + 1 + netunerové příšery

První a druhý efekt názvu této karty můžete použít pouze jednou za kolo.

(1) Pokud je tato karta Synchro Summoned: Můžete cílit na tunera 2. úrovně ve svém GY; Speciální Přivolej to, ale jeho účinky anulují.

(2) Můžete cílit na libovolný počet tunerů, které ovládáte; Jejich úrovně se stanou 2 a také nemůžete po zbytek tohoto tahu vyvolávat speciální monstra z extra balíčku, s výjimkou Synchro monster.

AGOV-JP52 Sekai Banka / Planetární Elegie

Obyčejné kouzlo

Druhý efekt jména této karty můžete použít pouze jednou za kolo.

(1) Přidejte 1 „Veda“ monstrum z vašeho balíčku do ruky.

(2) Pokud je ladička směřující nahoru, kterou ovládáte pomocí bitvy nebo efektu karty, zničena, zatímco tato karta je ve vašem GY a na poli je „Visas Starfrost“: Můžete tuto kartu zakázat a poté zacílit na 1 ze zničených příšery. Přidejte si to do ruky.

AGOV-JP053 Sekai Sanka / Planetární Eulogie

Rychlá hra kouzlo

První a druhý efekt názvu této karty můžete použít pouze jednou za kolo.

(1) Zacilte 1 monstrum, které ovládáte, a 1 efekt monstra na ovládání vašeho soupeře; Zničte monstrum, které ovládáte, a pokud tak učiníte, zrušte efekty protivníkova monstra (do konce kola), pak, pokud je na poli „Visas Starfrost“, můžete zničit cílové monstrum.

(2) Pokud je během vaší hlavní fáze na poli karta nestvůry „Veda“: Můžete tuto kartu vykázat ze svého GY; Znič 1 monstrum, které ovládáš.

AGOV-JP072 Sarv Sarga

normální past

První a druhý efekt názvu této karty můžete použít pouze jednou za kolo.

(1) Pokud je na hřišti „Visas Starfrost“: Cíl 1 zasáhne příšeru na hřišti; Zamíchejte tento cíl do balíčku, a pokud tak učiníte, během závěrečné fáze tohoto tahu si jeho majitel může přidat do ruky jedno monstrum ze svého balíčku s jiným typem a nižší úrovní, než je úroveň/hodnost/hodnost smíšeného monstra.

(2) Pokud je přivolána speciální ‚Veda‘ příšera, když je tato karta ve vaší GY: Můžete si tuto kartu přidat do ruky.

AGOV-JP073 Loca Samsara

normální past

První a druhý efekt názvu této karty můžete použít pouze jednou za kolo.

(1) Vyžeňte 1 „Visas Starfrost“, kterou ovládáte lícem nahoru (do konečné fáze); Speciální přivolání 1 monstra „Heart“ s 3000 ATK z vašeho bonusového balíčku, ignorování jeho vyvolávacích podmínek, ale jeho efekty lze aktivovat pouze jednou a během závěrečné fáze ho odstraní lícem dolů.

(2) Pokud váš soupeř vyvolá monstrum(y) z extra balíčku, když máte tuto kartu ve vašem GY: Tuto kartu si můžete přidat do ruky.

zdroj