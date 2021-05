Hráč Pokemon Sword and Shield objeví skrytou vlastnost, kterou mnoho hráčů ztratilo

Pokémonský meč A Pokémonový štít Fungovalo to na Nintendo Switch a Nintendo Switch Lite téměř před dvěma lety, přesto stále existují funkce, o kterých mnoho hráčů nemělo ponětí. Například víte, co se stane, když kliknete na levou páčku dolů na Joy-Con a prohlédnete si souhrn konkrétního Pokémona? Dělá animaci. To je samozřejmě malá výhoda, o které však mnoho hráčů nemá žádné důkazy.

Zapnuto z horních příspěvků na Pokémonský meč a štít Stránka Reddit je v tuto chvíli uživatelem, který to naznačuje doprovodným videem zobrazujícím animaci Obstagoon, která zahrnuje skákání přes hráče ve stylu 3D. Podle plakátu neměli o této funkci žádné důkazy, a proto byli překvapeni, když se tak stalo.

V komentářích několik dalších uživatelů – kteří by měli být mezi tvrdým pravidlem hry vzhledem k tomu, že stále hrají hru a používají stránku Reddit hry – odhalili, že po několika hodinách nemají o této funkci žádné důkazy hraní hry. Několik dalších mezitím odhalilo svůj strach z toho, když se jim to stalo poprvé.

Tato funkce není jediná věc, která dělá kola uvnitř Pokémon sociální komunikace. tento týden Objev expanze Isle of Armor nechal mnoho hráčů ohromených. To se děje se všemi Pokémon Hra. Roky po jejich vydání hráči objevují anomálie a rysy, o kterých mnozí z nich neměli žádné důkazy. To se bohužel s letošním rokem pravděpodobně nestane Brilantní diamanty A Jasná perla Verze, protože se jedná pouze o remake dvou již existujících her.

Pokémonský meč A Pokémonový štít K dispozici prostřednictvím Nintendo Switch a Nintendo Switch Lite.

