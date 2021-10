Aktualizace Parallels 17.1 vylepšuje podporu Windows 11 na počítačích Intel a M1, kompatibilitu s macOS Monterey

Parallels Desktop 17.1 pro Mac Právě uvolněn, který poskytuje vylepšenou podporu pro virtuální počítače s Windows 11 a dodatečnou stabilitu ve výchozím nastavení implementace modulů virtuální důvěryhodné platformy (vTPM) „pro všechny budoucí i minulé virtuální počítače s Windows 11“. Parallels 17.1 je také plně podporován Mac OS Monterey Jako hostitelský operační systém a zlepšuje uživatelské prostředí při spouštění systému macOS Monterey‌ na virtuálním počítači m 1 Zařízení Mac.



Operační systém Windows 11 vyžaduje ke spuštění hardwarový čip TPM, který omezuje kompatibilitu softwaru se staršími počítači a brání jeho fungování prostřednictvím Boot Camp na počítačích Intel Mac. Mezitím na počítačích Mac s křemíkem Apple není funkce Boot Camp a verze Windows 11 založená na ARM není nativně podporována.

Tím, že Parallels nabízí výchozí podporu pro vTPM, poskytuje automatickou kompatibilitu s Windows 11 s Intel Mac a Jablečný silikon Počítače Mac za předpokladu, že jejich vlastníci používají sestavení Insider Preview systému Windows 11 pro zařízení ARM.

“S vědomím, že Parallels Desktop hraje důležitou roli v tom, že dnes uživatelé mohou spouštět nejnovější verze Windows na svém oblíbeném Macu, jsme vyvinuli jednoduché řešení, které pomůže všem uživatelům upgradovat na Windows 11 tím, že ve výchozím nastavení povolí vTPM pro všechny,” řekla Elina Koryakina, viceprezidentka pro inženýrství. Ve společnosti Parallels, Macs.

Došlo k pokračování podezření Stručný přehled proveditelnosti spouštění systému Windows 11 na zařízeních Apple Silicon‌ Mac pomocí virtualizačního softwaru, zejména ve světle komentáře Od společnosti Microsoft, která uvádí, že virtualizace není podporovaným scénářem jejího nejnovějšího operačního systému, stejně jako pozdější Insider Builds prolomení virtualizace. Při používání systému Windows 11 na počítačích Apple M1‌ i Intel® Mac, které Parallels vlastní, stále existují specifické požadavky, kterých byste si měli být vědomi. Podrobně v příspěvku na bloguTato nejnovější aktualizace by však měla rozptýlit obavy některých uživatelů Parallels.

Kromě podpory automatického vTPM verze 17.1 umožňuje uživatelům instalovat Parallels Tools do virtuálního počítače ‌macOS Monterey‌ na počítači Apple M1‌ Mac a používat funkci kopírování a vkládání zabudovanou mezi virtuálním počítačem a základním macOS. Velikost disku virtuálního virtuálního počítače byla také zvýšena z 32 GB na 64 GB.

Tato verze Parallels také vylepšuje grafiku pro mnoho her pro Windows, mimo jiné včetně: svět plechovekA definitivní vydání Age of Empires 2A Tomb Raider 3A Metal Gear Solid V: The Phantom PainA Mount & Blade II: BannerlordA World of Tanks, A vor.

Konečně je zde další podpora VirGL v GPU Virtio, která umožňuje out-of-the-box Linux 3D akceleraci na všech podporovaných počítačích Mac a zlepšuje vizuální výkon, stejně jako použití protokolu Wayland na virtuálních počítačích s Linuxem. 3D grafiku VirGL mohou moderní Linuxové virtuální počítače používat i bez nainstalovaných nástrojů Parallels Tools, ale Parallels uživatelům doporučuje, aby si Parallels Tools stejně nainstalovali.

Parallels Desktop 17 se zcela přesunul na model předplatného, ​​což znamená, že standardní edice stojí 79,99 $ ročně, zatímco edice Pro a Business jsou k dispozici za 99,99 $ ročně. Uživatelé, kteří si zakoupili trvalou licenci na předchozí verzi Parallels Desktop, mohou přejít na Parallels Desktop 17 za 49,99 $. Bezplatná zkušební verze je k dispozici ke stažení z Paralelní web.