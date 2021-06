Hvězda West Hamu Thomas Suzek popisuje zákaz deseti her pro Ontreja Kudelu z České republiky jako „absurdní“

Největší hvězda České republiky, Tomasz Suzek, se rozhořčil tím, že před pondělní cestou svého týmu do Hamptonu odsoudil zákaz deseti zápasů mezinárodního spoluhráče Ondřeje Kudely jako „absurdní“.

Obránce Slavie Praha Gudella minul Euro a obvinil záložníka Rangers Glenna Camaru z rasového zneužívání během posledního střetnutí Evropské ligy 16 v Ibraxu.

Rozhněván dlouhým vyloučením svých spolubratů Čechů, tvůrce West Hamu Suzek přehodnotil sestavu jen několik dní před střetem otvíráku své země se Skotskem a tvrdil, že s Gudellou bylo zacházeno tvrdě.

Tomasz Soek popisuje český týmový kolega Andrzej Gudella zákaz deseti zápasů UEFA jako „absurdní“ před Euro 2020

Gudella je obviněna z rasového zneužívání Rangers Glenna Camaru (vlevo), když na začátku tohoto roku hrál za Slavii Brock.

Také v testu v obočí v londýnském klubu rozzlobeně obvinil Brity z přílišné „citlivosti“ na rasismus.

Řekl: „Ve West Hamu se mě všichni ptali na to a proč jsem to řekl (Camarovi).

„Po celou dobu jsem bojoval za ontraj. Doufám, že mu nikdy neřekl nic rasistického a nikdo o něm nic nedokazuje.

„Přesto ho spousta lidí v Anglii odsoudila a v deseti zápasech UEFA byl tvrdě potrestán. Připadalo mi to směšné. Znám ho dobře a nedokážu si představit, že by řekl něco rasistického.

„Každý den vidím, jak citliví jsou Angličané na rasismus. Dvě kultury se srazí, protože myslíme trochu jinak než oni.

„Samozřejmě je pravda, že chtějí bojovat proti rasismu, ale někdy jdou do takových extrémů, že se to podle mého názoru obrátí proti.

Gudella dostal zákaz vstupu na deset turnajů UEFA, což ho vyřadilo z Euro 2020

„Je pro mě těžké to pochopit, říkám si, že když hledají rasismus ve všem, nikdy se ho nemohou úplně zbavit. Spíše si škodí.

„Naše malá holčička zde chodí do školky a když jde něco nakreslit na tabuli, nedokáže zjistit, zda je tabule černá nebo bílá – obojí může znamenat rasismus.

„Pomalu se člověk bojí říci cokoli, aby někoho neurazil nebo neohováral. Myslím, že je to špatně. ”

V rozhovoru pro svou rodnou publikaci Idnes řekl Suzek, že doufá, že hráči už nebudou klečet na kolena jako protirasistické gesto před zápasy Premier League v příští sezóně.

Češi doufají, že hráči brzy přestanou klečet na kolena „protože to moc neovlivní“

Řekl: „Dělali jsme to celou sezónu, ale před příští bude zrušeno, protože to již nemá původní dopad.

„Je tu tolik bojů, nedávno jsme na pět dní bojkotovali sociální sítě, abychom ukázali, že jsme proti diskriminaci a urážkám na internetu.

„Ale je to jako všechno – zajímavé gesto, které přitahuje pozornost, ale pomáhá něčemu? To je ta otázka. ”

Ve čtvrtek se jeden ze Suzukiho spoluhráčů pokusil vypořádat se se zuřivým peklem, kde bránil Gudellu.

Obránce Bristolu City Thomas Klass však možná potřeboval hasicí hadici, aby zabránil tomu, aby Suzukiho zánětlivá slova osvětlila modrý dotykový papír před pondělním střetem.

Tým Suzuki v České republice zahajuje v pondělí kampaň Euro 2020 proti Skotsku

Na otázku ohledně případu Gudella a toho, zda Češi podporují reakci na kolena, bývalý hráč Chelsea řekl: „To je obtížná otázka, protože každý má odlišné názory. Každý má právo na svůj názor.

„Je zřejmé, že hraji za Českou republiku. Skotští lidé nás mohou vidět jinak – ale nikdo z nás nepodporuje rasismus.

„Neřeklo se, zda budeme klečet na kolena, nebo ne. Nebo zda něco řekneme nebo ne.

„Nás to najednou nedělá rasisty. Chci v tom mít jasno. Celá Evropa a všichni fotbalisté si stojí za tím, že rasismus ve fotbale nemá místo. ”

Suzuki říká, že bude i nadále podporovat antirasismus navzdory Gudellovu (pravému) zákazu

Když Kalas mluvil o šťastném fotbalu, řekl, že byl potěšen, když vstoupil do týmu, který vidí svou zemi hrát v zápase v Glasgow a Londýně.

Poté, co zažertoval celé své desetiletí ve Velké Británii a pomáhal vysílat trenéry „Intelu“, je již opatrný, aby čelil konkrétnímu Scottovi.

Když souhlasil s předchozími pokusy udržet QPR a skotského útočníka Lyndona Dykese pod kontrolou, Kalas řekl: „Pamatuji si ho. Jako bych proti němu hrál v obou zápasech, bylo by to fyzické. Budu připraven nejen na něj, ale na všechny ostatní.

„Nikdo neřekl, že bude hrát, ale pravděpodobně mohl. Uvidíme, kolik míčků dostane do vzduchu nebo na zem. Možná znám některé hráče, takže to může být o něco jednodušší. Mohu dát trochu informací! Ale bez ohledu na to, kde hrajete, nebude to tak odlišné. Budou to ještě těžší hry. ”