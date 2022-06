Říká se, že Pixel Watch od Googlu mají řemínky podobné Applu

Všechny moderní chytré hodinky, které stojí za to, mají vyměnitelné řemínky. Není tedy překvapením, že Google pracuje na řadě možností řemínků pro nadcházející Pixel Watch. podle 9to5Googlefirma vyrábí minimálně sedm pásků – včetně popruhu Zobrazuje se během klíčového slova I/O Kdy budou chytré hodinky spuštěny letos na podzim?

Do teď, 9to5Google Google údajně pracuje na řemínku ze síťoviny v milánském stylu, dvou typech kožených řemínků, článkovém náramku, látkovém řemínku a silikonovém řemínku. Také se tvrdí, že pracuje na roztažitelné možnosti připomínající Apple Solo Loop. Pokud to vypadá, že Google vzal několik stránek z příručky Apple, je to tak. Většinu specifikací Pixel Watch stále neznáme, ale z toho, co víme, je jasné, že Google se snaží pojmout Apple Watch čelem. Nabídka podobných možností pásu hraje roli v této strategii.

Hodinky – ať už analogové nebo chytré – jsou výrazem osobního stylu. Pokud Google nedá lidem na výběr, Pixel Watch neosloví širší publikum. Pro Google bylo nejbezpečnější použít standardní 20-22mm pásek. To by alespoň snížilo vlastní zátěž Googlu a nabídlo zákazníkům desítky stylových možností, které by bylo možné použít i s mechanickými nebo analogovými hodinkami.

To však není. Jak je vidět na řemenici Google I/O, vybírá si vlastní proprietární řemeny. Takže buď je Google zcela přesvědčen o nabízených designech…nebo se brzy setkáme s opravdu ošklivými nebo neinspirativními týmy chytrých hodinek od lidí, kteří se snaží něco změnit. přinesl tě The Pouzdra na Pixel 6.

Výrobci chytrých hodinek – včetně Applu – to, co se řemínků týče, obecně odsuzují. Jakkoli miluji tyto nástroje, jen málo z nich je tak atraktivních jako jejich „hloupé“ protějšky. Fitbit Horween kožené opasky? Váhám zavolat těm skinům. Volal jsem do 70. let a oni milovali Apple kožený vázací pásek Zadní. O brutálních věcech, kterými jsou děrované pásky na chytré hodinky, ani nechci mluvit. Silikonové pásky jsou praktické na cvičení, ale vhodné pro formální příležitosti.

Pokud se díváte na Amazon, rozšíření třetích stran pro produkty Google se hemží šikovnými možnostmi

Řekl bych, že nároční majitelé Pixel Watch se mohou obrátit na výrobce příslušenství třetích stran, ale použití speciálního řemínku znamená, že to není zaručeno. Pokud se díváte na Amazon, rozšíření třetích stran pro produkty Google se jen tak hemží šikovnými možnostmi. Pravděpodobně proto, že málokdo si (zatím) kupuje dostatek zařízení Pixel, aby zaručil investici. Pokud na Amazonu vyhledáte pouzdra na telefony Pixel, skončíte s téměř 7 000 výsledky. Hledání schránky iPhone přináší více než 100 000 výsledků, zatímco schránka Samsung Galaxy více než 80 000 výsledků. Horší je to se zařízeními jako Pixel Buds – 190 skóre nad 10 000 skóre pro AirPods. Čím více možností máte, tím je pravděpodobnější, že zákazníci najdou něco, co jim vyhovuje. Když je málo možností, skončíte vředy Jako tyto.

Výkon a Wear OS 3 budou nakonec dva z největších faktorů při určování toho, zda jsou Pixel Watch „dobré“. Když to řekli, dost lidí by si mělo myslet: „Jo, zaplatil bych prémiové ceny, abych si to dal na zápěstí!“ pro tuto záležitost. Je tedy pravděpodobně moudré, aby Google zajistil, že popruhy, které si nasadíte, budou alespoň odpovídat vašim konkurentům. Pouze zajišťuje, alespoň vizuálně, že nás Pixel Watch také neohromí.