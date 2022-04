Severní Irsko ženy 0-5 Anglie ženy: Georgia Stanway a Lauren Hemp skórovaly dvakrát v kvalifikaci mistrovství světa | fotbalové zprávy

Páry Georgia Stanway a Lauren Hemp dovedly ženskou Anglii na pokraj finále mistrovství světa vítězstvím 5:0 v Severním Irsku.

Tým Sariny Weigmannové nyní potřebuje pouze jeden bod ze svého dalšího kvalifikačního zápasu proti Rakousku v září, aby si zajistil místo na příští rok na šampionátu v Austrálii a na Novém Zélandu, ale i porážka v tomto zápase bude mít za následek, že budou muset ve finále porazit Lucembursko. zápas. k postupu.

Po vstřelení 10 gólů v každém ze svých tří kvalifikačních zápasů před cestou do přeplněného Windsor Parku našly Lvice své hostitele mnohem tvrdohlavější a před poločasem dokázaly překonat Jacqueline Burnsovou jen jednou, když zblízka zakončil funky Hem. létání nad tím.

Po přestávce se jim život usnadnil, protože hostitelé začali být unavení, protože Ella Toneová se sedm minut do druhého poločasu nekontrolovatelně vrhla na svůj desátý gól Anglie a brzy byla třetí, když Hemp přidala svůj druhý gól po těsnosti Burnse.

obrázek:

Lauren Hempová vstřelila góly v obou poločasech, čímž se její mezinárodní konto pro Ducks posunulo na šest





Stanway pak vstřelil první devítiminutový double jednoduchým zakončením po dobré práci Tooneho zleva, než uzavřel skóre střelou napůl kolem Sarah McFaddenové, která se usadila ve spodním rohu.

Porážka hostitelské země spolu s výhrou druhého Rakouska 8:0 nad Lotyšskem znamená, že se již nemohou kvalifikovat do finále kvůli špatnému vzájemnému zápasu.

Anglie prokázala ve druhém poločase klinický nádech

Trenérka Sarina Weigmanová popsala výkon Anglie jako „vyzrálý“ v jedné z náročných atmosfér, které hráli v posledních letech, před téměř 16 000 fanoušky v Belfastu.

Stejně jako podpora vokálního housu zůstala tvrdohlavá, stejně tak byli hostitelé v prvních 45 minutách, protože Anglie si užívala více než 80 procent držení míče, ale občas byli nalezeni svými pěti obranami.

Trpělivost se ukázala být stejně zásadní jako kvalita lvic, které si opět udržely svou sílu a dostávaly spravedlivé odměny, zatímco Severní Irsko se snažilo držet krok.

Druhý návštěvník vděčí za štěstí s Hempovým vzdušným kopem, který byl dokonalou loutkou, aby Toone vyklouzl a zakončil, a podobně i třetí, kdy přihrávku Leah Williamsonové do skluzu přerušil McFadden, ale Hemp raději přiblížil Burnse a skóre. .

Kolem hodiny už hostitelé vykazovali skutečné známky únavy, Toone dostal prostor, aby se zleva otočil dovnitř a běžel nekontrolovaně ze čtverce na čtverec, aby se Stanway mohl stočit do klubíčka. Pro pátého to byl podobný příběh, protože vyřazený záložník Manchesteru City přivedl Hempa domů pod únavnou výzvou od McFaddena.

„Bylo to velmi vyzrálé vystoupení ve skvělé atmosféře a velké příležitosti,“ řekl Wigman BBC Sport.

„V prvním poločase jsme chtěli být vytrvalejší, vytvořili jsme si spoustu šancí, ale když jsem ve druhém poločase vyhrál 5:0, pokračovali jsme, byli unavení a výsledek je opravdu dobrý.“

Shells v kontroverzní reakci popsal fotbalistky jako „emotivnější než muži“.

Trenér Severního Irska Kenny Shils ve svých pozápasových komentářích nakreslil kontroverzní srovnání mezi mužským a ženským fotbalem a při diskusi o výkonu svého týmu označil druhý jmenovaný za „emotivnější sport“ – přestože se žádný z gólů Anglie nepřiblížil k devíti minutám.

Byl citován, jak řekl: „Ve hře žen jsem si všiml, že když tým inkasoval gól, inkasoval druhý gól ve velmi krátkém časovém období, v celém rozsahu ženské hry, protože dívky a ženy jsou více emocionální než muži.“

„Takže dávají gól, který není moc dobrý.“

Analýza: Velká dynamika Anglie za velkým vítězstvím

Bývalý útočník Evertonu a Liverpoolu Courtney Sweetman-Kirk řekl Sky Sports:

„V prvním poločase to nebylo skvělé, mohli být dynamičtější, ale zásluha Severního Irska, vypořádali se s bankami a zkomplikovali to, takže Anglie zpočátku nemohla najít prostory.

„Ve druhém poločase to bylo mnohem lepší, být klinicky před brankou a pohyb byl mnohem lepší. Udělal jsi práci pro Anglii, to je nejlepší způsob, jak to vyjádřit.“

„Myslím, že Lauren Hempová byla nesmírně působivá, nejen góly, ale i asistencemi a způsobem, jakým vytáhla Anglii ve druhém poločase. Ella Toneová byla také dobrá, nyní Anglie hraje se dvěma góly, předvedla skvělý zápas.“ hlavně způsob, jakým dala čtvrtý gól.

„Být tvrdý a pevný v obraně a ztěžovat život lepšímu týmu je něco, co musíte udělat, a otázkou pro Severní Irsko je, jestli to v zápase vydrží déle.“

Co bude dál pro Anglii a Severní Irsko?

Angličanky budou další v akci v červnu, protože hrají dvě přátelská utkání v rámci přípravy na mistrovství Evropy, které začíná v červenci. Tým Sariny Weigmannové hraje 16. června s Belgií a 24. června s Nizozemskem, před zahajovacím zápasem turnaje proti Rakousku 6. července.

Severní Irsko, které na evropském šampionátu sdílí stejnou skupinu s Anglií, zahájí svůj turnaj proti Norsku 7. července.