V Benátkách je vystavena sbírka českého skla

Unikátní výstava českého sklářského umění Bohemian Glass: The Great Masters je nyní k vidění na ostrově San Giorgio Maggiore v italských Benátkách. K vidění je umění šesti českých sklářů a práce českého fotografa Josefa Sudka. Zastihl jsem Kateřinu Tognan, kurátorku přehlídky, a začal jsem se jí ptát, proč je v Benátkách výstava o českém skle:

„Opravdu jsem jeden chtěl Výstava českého skla v Benátkách, protože využití skla v umění v České republice bylo velmi odlišné od toho v Benátkách. V tom, jak umělci sklo v Česku využívají, je obrovský rozdíl. Je velmi zajímavé postavit vedle sebe dva způsoby použití zrcadel v médiích a umění.

Můžete nám přiblížit výstavu a její vrcholy?

„Na výstavě je šest sklářských výtvarníků a fotograf. Pro každého z nich je uspořádána do malých samostatných výstav. Výstava má vše od malých objektů až po velké sochy vysoké přes dva metry.

S kým je výstava pořádána? Jsou zapojeni nějací čeští partneři?

„Ano, hlavním partnerem je Uměleckoprůmyslové muzeum v České republice. Jako hlavního partnera jsme si vybrali hlavní muzeum v Praze a muzeum nám poskytlo mnoho kusů, které jinak nebylo možné sehnat.

Obálka monografie Josefa Sudka od Anny Pharoah, (Praha, 1995)|Foto: Darst

„Na výstavě jsou fotografie významného fotografa Josepha Sudka, jeho dosud neviděné či nepublikované fotografie sklářských výtvarníků ze 70. let. Jde tedy o důležitou součást představení. Uvádíme také videa umělců v jejich ateliérech zobrazujících jejich práci, foukací pece a další. Výstava potrvá do 26. listopadu, je otevřena každý den kromě středy od 10 do 19 hodin a je zdarma. je tady Krásný katalog je k dispozici k objednání online Ukazuje obrazy usazené ve vesmíru.“

Bohemian Mirror: The Great Masters

Benátky, ostrov San Giorgio Maggiore

Výstava je zdarma a potrvá do 26. listopadu 2023