Žena usvědčena z krádeže 4,2 mil. £ diamantů z britských obchodů s luxusními klenoty | Novinky ve Velké Británii

Žena byla odsouzena na pět a půl roku vězení za krádež diamantů v hodnotě 4,2 mil. GBP a jejich výměnu za oblázky v hollywoodské loupeži.

Lulu Lakatos, 60 let, se vydává za expertku na drahokamy „Annu“, která ji poslala do obchodů s luxusními šperky Boodles v Mayfair Londýn, v březnu 2016 vyhodnotit kameny jménem údajně bohatých ruských kupců.

Prokurátoři uvedli, že se jednalo o vůbec nejvyšší hodnotu krádeže svého druhu ve Velké Británii.

Sedm diamantů, včetně jednoho v hodnotě 2,2 mil. £, mělo být umístěno do uzamčené kabelky a uloženo v suterénu obchodu New Bond Street, dokud nebyly peníze převedeny.

CCTV záběry ze showroomu suterénu rodinného podniku však zachytily okamžik, kdy byla peněženka vložena do Lakatosovy kabelky a za pár vteřin se změnila v duplikát.

Nicholas Wainwright, prezident Boodles, krátce odešel, aby telefonoval se zjevným ruským kupcem jménem „Alexander“, kterého potkal během oběda v hotelu Metropole v Monaku.

Klenotnická expertka na šperky Emma Bartonová vzbudila podezření, ale diamant, o kterém se věřilo, že byl ukryt ve skryté komoře, nebyl v Lakatosově kabelce nalezen. Opustila obchod, než se z drahokamu stala kabelka neznámé ženy a mezinárodní gang zločinců utekl z Velké Británie do Francie za méně než tři hodiny.

Když byla další den peněženka otevřena v trezoru Boodles, uvnitř bylo sedm malých oblázků na zahradě. Diamant nebyl nikdy obnoven.

Lakatos tvrdila, že Anna byla ve skutečnosti její mladší sestra Liliana Lakatosová, která se přiznala k použití svého předchozího pasu ke spáchání trestného činu měsíce předtím, než její 49letá žena zemřela při automobilové nehodě v Rumunsku v říjnu 2019.

Liliana Lakatosová byla ve Švýcarsku hledána pro téměř identický pozemek s obálkou 400 000 EUR (340 000 GBP) bylo vyměněno za brožovanou kopii.

Ale ve středu byl Lulu Lakatos usvědčen u spiknutí s korunním soudem v Southwarku za loupení 10. března 2016 nebo dříve, hlasováním 10 ku 1 po devíti hodinách a 19 minutách jednání.

Soudkyně Emma Goodall QC uvedla, že později ve středu odsoudí Lakatoše.

Lakatos, který se narodil v Římě, z Bretaně v Saint-Brieuc, má ve Francii tři předchozí odsouzení za krádež. Přijela do Londýna den před loupeží a byla viděna na CCTV s Georgitou Danielou (53), která vstoupila do Cricklewood Lodge v Londýně, než podnikla expedici na Boodles s Krištofem Stankovičem a Mikaelem Jovanovicem.

V hospodě Willow Walk v londýnské Victoria čekala Daniela s převlečením na Lakatose, který šel k Boodlesovi v přestrojení za dlouhý tmavý kabát, okrajovou čepici a dlouhý šátek.

Wainwright ji doprovodil po točitém skleněném schodišti do konferenční místnosti s Bartonem, kde Lakatos prozkoumal a zvážil diamanty.

Wainwright řekl, že ji „pozoroval jako jestřáb“, když jednotlivě zabalila diamanty do předem nastříhaného hedvábného papíru a vložila je do neprůhledných krabiček, které byly umístěny do zapečetěného sáčku podobného peněžence.

Ale Barton řekl, že Anna vložila zamčenou peněženku do kabelky, když Wainwright šel nahoru, aby zavolal „Alexandrovi“.

Hrdý na své svědectví Barton řekl: „Sledoval jsem Nicholase, jak jde po schodech, a jakmile se otočil zády ke spirálovitému schodišti, popadl jsem tašku a dal jí ji do kabelky. Ne, ne, ne, nemůžete udělejte to, prosím, vytáhněte diamanty z kabelky hned. Musíte. “Aby bylo vidět diamanty za všech okolností Odpověděla anglicky:„ To je v pořádku, nebojte se, nebojte se. “

Poté, co opustila obchod, Lakatos přeměňuje diamant na jeden pytel dvou neznámých žen, než svlékne převlek a odchází z Londýna do Francie na Eurostar s Danielou.

Stankovic a Jovanovic odešli s oběma mladými ženami v pronajatém autě tunelem pod Lamanšským průlivem. Oba muži byli uvězněni na tři roky a osm měsíců poté, co se přiznali ke spiknutí s cílem loupit, zatímco Daniela byla osvobozena poté, co řekla porotě, že netušila, že je účastníkem trestného činu.