Mike Shinoda z Linkin Park si rád píše písně pro sebe

Mike Shinoda – nejlépe známý jako kytarista, skladatel, producent a zakládající člen Linkin Park – oslavuje svůj nejnovější singl, “Dokončeno„, Čtvrteční noc Loudwyrské noci (19. října). Když mluvil s hostitelem Chuckem Armstrongem, připustil, že bylo opravdu dobré soustředit se na psaní pro sebe a svůj hlas.

„Strávil jsem hodně svého života psaním písní pro ostatní lidi, aby je zpívali,“ přiznal. „Psaní pro sebe mi připadá jako otevřené dveře, jako: ‚Ach, to nikdy nedělám.‘ A když to dělám, volím jiná slova, různé melodie.“

Když tuto myšlenku rozbalil, uvedl ji do souvislosti s tím, jak odlišný byl jeho styl zpěvu od jeho spoluhráče a přítele Chestera Benningtona.

„Neříkám slova tak, jak je řekl. Nemám vyšší rejstřík, jaký měl on. Víš, když je tam trochu křiku.“ [in a Linkin Park song]To by bylo z jeho strany. Ale kdyby tam byla rapová část, to by byla moje role. Zkusili jsme to udělat jinak. Nemůžu křičet. Neuměl rapovat.“

Shinoda řekl, že během let se naučil psát podle dovedností zpěváka, se kterým pracoval. Nyní, když v poslední době tráví více času sám na sebe, říká Chuckovi: „Odhaloval jsem nuance toho, co můj hlas dokáže dobře.“

Proč by fanoušci mohli být překvapeni, když slyší Mike Shinoda zpívat v písni „Already Over“

Začátkem tohoto roku Shinoda vydala singl „v mé hlavě“, který se objevil na Šestý výkřik soundtrack a nyní na něj navázal skladbou „It’s already Over“. I když se tyto dvě písně zdají na povrchu odlišné, není pochyb o tom, že obsahují DNA Linkin Park.

To je něco, co se Shinoda nezdálo, že by se styděl, když s Chuckem diskutovali o nové cestě.

„Tahle věc ze mě vyšla a začal jsem ji nahrávat a dávat dohromady,“ řekl Shinoda o „Už je to hotové.“ „[But] V určité chvíli mě to napadlo, v poslední době hodně zpívám tady ve studiu na demáčích a cokoli, přišlo mi, že mě lidé neslyšeli zpívat ani minutu nebo vůbec. Zvlášť ne u takové písně.“

Shinoda tím chtěl říct, že většina fanoušků zná jeho zvuk díky uvolněným písním v katalogu Linkin Park, z nichž většina nezní jako „Already Over“.

„Když jsem to udělal, říkal jsem si: ‚Ach, je na tom něco nového kvůli kombinaci prvků. Máte věci, které možná poznáte, ale ne ve sbírce… Někdy prostě musíte nechat píseň být píseň, píseň.“

Přečtěte si více: Podívejte se na celou nadcházející kolekci adidas Korn + jak ji koupit

Zatímco fanoušci jsou zvědaví, jestli Shinodův letošní výstup naznačuje celé album nebo živá vystoupení, rychle řekl, že neexistují žádné konkrétní plány, co přinese budoucnost. To ale neznamená, že s vydáváním písniček skončil.

„Určitě je na cestě více hudby… Mám pocit, že nastal čas budování světa.“

O čem dalším Mike Shinoda diskutoval? Loudwyrské noci?

Co se naučil ze spolupráce s Rickem Rubinem na několika albech Linkin Park: „Dal nám skvělé rady, jak udržet věci čerstvé a jak udržet vaši loď nasměrovanou směrem k umění.“

Proč ho baví práce s mladými spisovateli ovlivněnými Linkin Park?

Proč je pro něj těžké být hrdý na některé z hlavních úspěchů ve své kariéře a jak to souvisí s jeho japonskou kulturou

Poslechněte si celý rozhovor v přehrávači podcastů níže

Mike Shinoda se přidal Loudwyrské noci Ve čtvrtek 19. října; Show se přehrává online zde a můžete ji poslouchat živě každý týden v 19:00 ET nebo v aplikaci Loudwire; Můžete se také podívat, zda je pořad dostupný ve vaší místní rozhlasové stanici, a poslechnout si rozhovory na vyžádání. stream „již“ v této lokalitě A pak Sledujte Mika Shinodu na Twitteru.

Každá jednotlivá píseň Linkin Park, hodnocená Vládli éteru, ale která píseň Linkin Park byla nejlepší? READ Šéf Švédského fotbalového svazu říká, že fotbalové play off s Ruskem je „téměř vyloučené“ Zdroj galerie: Chad Childers, Loudwire