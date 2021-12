Uniklý trailer k Fortnite odhaluje Spider-Mana a nový ostrov pro kapitolu 3

Fortnite’s Kapitola 2 skončila v sobotu, ale upoutávka na kapitolu 3 již unikla, uvedl polský kanál YouTube Epic Games (přes Kotaku). Na základě upoutávka, Další kapitola má být významnou aktualizací, která přidá zcela nový ostrov, nové mechaniky a váš přátelský ostrov Spider-Man.

Zdá se, že na ostrově Chapter 3 je spousta nových oblastí k prozkoumání, včetně Daily Bugle a místa připomínající Sunny Steps s aztéckou tématikou. Fortnite’s Kapitola jedna. Zdá se, že existují nové způsoby, jak se obejít, jako je sjíždění kopců pro vyšší rychlost a houpání z vyšších míst. A vypadá to, že budete moci získat skryté zbraně z předchozích zápasů pomocí stanů, což může přidat nějakou extra strategii, abyste si mohli zahrát pár kol s přáteli.

Uniklý trailer ukazuje některé nové hratelné postavy, které se připojují ke hře, včetně Spider-Mana (který se zdá být dostupný v bitevním pasu) a skiny pro Marcuse Fenix ​​​​a Kait Diaz z válečné vybavení. Také se zdá, že Epic přidává The Foundation, tajemnou postavu z kapitoly 2 Mohl by to hrát Dwayne Johnson?.

Jediné, co trailer neprozradil, je kdy přesně Je to elektronická hra Kapitola 3 bude k dispozici. Období narušení černých děr pokračovalo mezi první a druhou sezónou Téměř dva dny – Doufejme, že nebudeme muset dlouho čekat, než rozhoupneme nový ostrov v kapitole 3.

Pokud chcete sledovat konec události kapitoly, možná se budete chtít přihlásit brzy, protože začíná 16:00 ET sobota.