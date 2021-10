Round Up: Komentáře jsou k dispozici pro hvězdy Mario Party

Velké vydání od Nintenda tento týden je Mario Party Superstars Je to jakýsi návrat k minulým generacím. Obsahuje 100 klasických miniher z generací GameCube a Nintendo 64, ale opravdu stojí za to do toho jít?

Recenze této nejnovější verze jsou nyní k dispozici spolu s našimi recenzemi. Jako obvykle jsme sestavili směs nabídek a výsledků z různých jiných prodejen, abyste měli představu o tom, co můžete očekávat.

A pokud jste to ještě neudělali, určitě se podívejte na naši recenzi ze stránky roztomilý Alex Olney:

Co tedy řekli ostatní kritici?

IGN Dal hře 8/10 – a také si všimnout, že je to to nejlepší, co série měla za dlouhou dobu:

“Mario Party Superstars je spojením některých z nejlepších herních desek, miniher, mechanik a vylepšení kvality života z celé série, výsledkem je nejlepší Mario Party za velmi dlouhou dobu.”

detektivní hra Řekl, že to byla „zábavná procházka po uličce paměti“ a dal tomu 8/10:

“Mario Party Superstars je buď zábavná procházka pamětí, nebo skvělý způsob, jak poprvé zažít tyto hry. Bez ohledu na vaši historii je to hodnotná oslava franšízy Mario Party.”

Herní místo stále preferován Super Mario Partya tento poslední záznam dal jedno z nejnižších skóre – 6/10:

„Mario Party Superstars zajisté přináší nejvyšší úrovně, kterých může série dosáhnout, ale pokud nejste omezeni pouze na hraní na Switch Lite nebo si nechcete hrát s konzolí Pro, je tu pro vás a vaše blízké lepší verze této hry. hrát v Super Mario Party.”

Wccftech Říká, že je to stále zábavné, jak si možná pamatujete, a dává mu 8/10:

“Mario Party Superstars nabízí výběr kompletně přepracovaných desek z počátků franšízy. Možná nenabízejí mnoho nového nebo se často mění, ale vypadají tak zábavně, jak si je pamatujete.”

a další web Nintendo, Nintendo Insider, dal tomu 9/10 – opět s poznámkou, že je to ta „nejlepší párty“, jakou kdy Mario měl, díky svému „tradičnějšímu“ stylu:

“Mario Party Superstars se vrací k více než dvacetileté historii seriálu, aby přinesli zábavu nabité angažmá, které jistě uspokojí staré fanoušky žíznící po tradičním zážitku z Mario Party. Nejen hřejivá nostalgická jízda, ale také nejlepší párty, jakou Mario uspořádal.” za nějakou dobu.”

Mario Party Superstars je dnes k dispozici na Nintendo Switch a je k dispozici ve fyzické i digitální podobě z eShopu Switch. Jdeš se podívat na Mariovu poslední párty? Komentář níže.