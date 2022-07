Čarodějky skákající po těle, synchronizovaní potápěči a Chanwook Park: Mise z MFF KV 2022

Letošní shindig byl 56. ročníkem festivalu, jednoho z nejstarších na světě. Začalo to v roce 1946 na silnici v Mariinských Lázních, než se přestěhovalo do Karlových Varů. Festival probíhal 40 let za antikomunistického režimu Československa před sametovou revolucí v roce 1989. O pět let později byl obnoven ve skutečně mezinárodní akci. I když stále trochu zaostává za evropskými filmovými festivaly „Velká trojka“ v Cannes, Berlíně a Benátkách, stále je dostatečně prestižní, aby přilákal působivou sestavu hollywoodských hvězd. Od jeho znovuobjevení v roce 1994 se Robert Pattinson, Scarlett Johansson, Robert De Niro, Jude Law, Harvey Keitel, Morgan Freeman, Judi Dench, Michael Caine, Renee Zellweger, Johnny Depp a mnoho dalších přihlásili, aby získali speciální ceny nebo jen jejich hvězdnou sílu pro tuto událost. Letos byli hlavními hostujícími hvězdami Jeffrey Rush a Bencio del Toro spolu se skvělým českým hercem Polkem Polívkou (Dived We Fall).

Zatímco hollywoodské hvězdy mají tendenci přitahovat největší pozornost, KVIFF je z velké části mezinárodním filmovým festivalem, který představuje stovky filmů z tak rozmanitých míst, jako je Rwanda, Brazílie, Srbsko, Írán, Japonsko nebo Senegal, a zároveň věnuje zdravý čas promítání české kinematografii. Obzvláště pozoruhodný příběh související s festivalem zahrnuje národní poklad Jerryho Menzela, držitele Oscara za nejlepší cizojazyčný film 60. let za Ostře sledované vlaky. Po letech chtěl adaptovat další dílo Bohumila Hrabala „Obsluhoval jsem anglického krále“, ale producent ho zdůrazňoval kvůli právům. Menzel byl tak naštvaný, že toho muže praštil tyčí na festivalu v roce 1998. Dostal pokutu za napadení, ale jak mě ujistil pravidelný kameraman Jaromír Sofer, Menzel si myslel, že to stojí za každou korunu.