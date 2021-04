Golfové ceny Bucs Pool SoCon | Sportovní

Byl to působivý golfový den ve východním Tennessee.

Tým Boss si v úterý, kdy byly ceny oznámeny v úterý, odnesl ocenění Nejlepší hráč na jižní a ženské konferenci mužů.

Oba týmy minulý týden vyhrály mistrovství SoCon, což vedlo k tomu, že Jake Amos a Stefanie Shelton byli jmenováni trenéry roku.

Archie Davis, nový student Redshirtu, který ze SoConu udělal místo svého prvního vysokoškolského titulu, byl ligovým MVP a MVP roku. Davis sdílel první cenu s Foremanovým Keelerem Harperem, který se letos třikrát stal hráčem SoConu.

Teresa Melika byla ženskou hráčkou roku.

Davis se stal 22. golfistou UEFA, který byl zvolen konferenčním hráčem roku, a 14. v SoConu. Občan z anglického Carlisle je prvním golfistou v historii SoConu, který byl současně jmenován Conferencing Player of the Year a New Year Award.

Davisův průměrný sezónní úder 72,11 se umístil na třetím místě v lize.

Melika, starší osoba z České republiky, se připojila k Heing Loy jako jedinému hráči v historii programu, který získal nejvyšší ocenění v SoConu. Melika vedla sjezd průměrně 73,13 úderů a skončila v top 10 na šesti ze svých osmi turnajů, včetně čtvrtého skupinového vítězství v Chattanoogě.

Trevor Holbert a Shizuo Go se připojili k Davisovi v mužském týmu All-SoCon. Rose Princess Raouf a Julia Goodson z Bucsu se připojily k Melecke na všech konferencích a její kolegyně Grace Chin byla v prvním týmu.

Pocta Amosu byla 17. časem, kdy trenér ETSU vyhrál ocenění Coach of the Year, a navazuje na jeho první celou sezónu vedoucí v programu. Trenér Sheltonu Bucs v letošní sezóně vyhrál tři šampionáty.

Oba týmy čekají na svůj regionální cíl NCAA. Show Ladies Choice se koná ve středu ve 14 hodin na golfovém kanálu. Pánské pole bude představeno 5. května.