Český dům nastavuje zlatý standard mezi domy olympijských her

PYEONGCHANG, Jižní Korea – Na olympijských hrách je v mnoha zemích tradicí otevřít „dům“ jako způsob, jak předvést účast této země na hrách.

Obecně se dělí do dvou kategorií.

Na jedné straně máte domy, které se zaměřují na národní kulturu, dědictví a tradice.

Na druhou stranu máte domy, které křičí, že milujeme párty, a tady je návod, jak to udělat.

Strávili jsme den prohlídkou některých domů na hrách v Pyeongchangu. Nebylo možné je všechny navštívit, ale stihli jsme zastavit v osm za jeden den. Zde je návod, jak je hodnotíme.

Zlatá medaile: český dům

Český dům v Gangneungu, který se nachází v blízkosti dějišť ledových akcí, má od všeho trochu. Prostřednictvím obřího promítacího plátna na stěně představila historii českého sportu, ale upozornila i na mnoho dalších věcí, které z něj dělají výjimečné místo.

Nejdůležitější z nich je podpisové pivo Pilsner Urquell. Nejen, že ho můžete ochutnat v baru, který je středobodem Chick House, ale také si můžete prohlédnout propracovanou virtuální realitu pivovaru, kde se vyrábí.

Na konci prohlídky se Jan seznámí s barmanem, a pokud jste v Českém domě ve správný čas, po dokončení virtuální prohlídky ho možná potkáte i ve skutečnosti stojící za barem. Sklenka Pilsner Urquell byla skvělá s autentickými možnostmi jídla, jako jsou klobásy se salátem coleslaw a hovězí maso.

Český dům má také vyhrazený turistický informační prostor, neuvěřitelně kreativní skleněné plastiky oslavující umění zimních sportů a po celou dobu slavnostní atmosféru. Bylo to zabalené, z dobrého důvodu.

stříbrná medaile: Švýcarský dům

Švýcaři obsadili velký prostor na základně Yeongpyeong Resort, kde se jel slalom a obří slalom, a měli pocit obrovské venkovní après-ski party.

Jediná věc, která by to mohla zlepšit, je, že by základní oblast byla tam, kde závody skutečně končily, ale ve skutečnosti se závody konají na samostatné straně střediska vzdálené 2,5 km jízdy.

Postaveno na velké dřevěné palubě, bylo tam několik ohnivých kotlů a obří obrazovka zobrazující olympijské soutěže, které jste mohli sledovat ze svých lehátek ve stylu Adirondack pod útulnou dekou. Bylo zde malé kluziště pro děti, kde si mohly bruslit a hrát hokej, a byly zde menší stavby, které propagovaly různé aspekty cestovního ruchu ve Švýcarsku a prodávaly pivo, klobásy a další švýcarské pochoutky.

Živá zábava zahrnovala hudebníky na alphorn a akordeon, a když nebyla živá zábava, DJ nechal lidi tančit na bruslích a bruslích.

Bronzová medaile: Korejský domácí tým

Šlo o kulturu ve všech směrech, o příležitost pro skromný, ale hrdý národ využít zaslouženou chvíli, aby se bil do prsou. Těžištěm akce byla rozšířená turistická výstava, ale tým Korea House také předvedl svou roli hostitele olympijských her vystavením pochodně používané ve štafetě s pochodní a medailí udělených sportovcům.

Interaktivní taneční stánek K-Pop byl obklopen šatnou Hanbok, kde si můžete vyzkoušet tradiční korejské oblečení v reálném životě nebo prostřednictvím rozšířené reality.

Tématem těchto her bylo „Vášeň“. „Připojeno.“ Team Korea House představil oba koncepty.

Ocenění za účast

Japonsko: Zpráva je zde jasná: „Hej, máme tu další olympiádu a jsme technologicky vyspělé místo.“ Mnoho zábavných interakcí zabaví děti (kromě čekání v dlouhých frontách) a další displeje propagují vše, co Japonsko může nabídnout.

Švédsko: K dispozici je biatlonová laserová střelnice, fotobudka a další hry, dále food truck a malý obchod se suvenýry. Bylo nám řečeno, že soukromá část domu bude otevřena pro každého v noci nebo další den, kdy švédský atlet vyhraje zlatou medaili.

Rakousko: Zvenčí vypadá působivě, s malým skokanským můstkem (v obřím vzduchovém vaku), hřištěm na volejbal na sněhu a gondolou. Ve skutečnosti je to bar, kde můžete popíjet pivo, sledovat lyžařské závody, poslouchat hudbu nebo se dozvědět vše o rakouské nabídce pořádat v roce 2023 alpské mistrovství světa v Saalbachu. Skoky na lyžích a volejbal jsou uzavřeny a zbytek domu není přístupný veřejnosti.

Slovinsko: Když jsme dorazili, bylo to pro veřejnost uzavřeno kvůli soukromé párty, ale slyšeli jsme o tom dobré věci. Vezmeme je za slovo.

spojený stát: Největší zklamání vůbec. Bylo nám řečeno, že to není přístupné veřejnosti, i když bychom tuto mezeru mohli vyplnit za 300 dolarů. To je v pořádku, téměř všechny domy mají vyhrazený soukromý prostor pro kohokoli. Problém s domem USA je, že venku není nic pro širokou veřejnost, kde by bylo lepší alespoň postavit sněhuláka a omotat ho americkým šátkem.