Cheptegeiho třetí šance – denní monitor

Napsal Alan Darren Keon

Joshua Cheptegei se již nemusí osvědčovat. Prosadil se na globálním webu pro běh na dlouhé vzdálenosti poté, co nabral téměř vše, co je od roku 2018 v nabídce.

Pětadvacetiletý mladík si své jméno zapsal do ugandských historických knih jako největší sportovec země všech dob poté, co na olympiádě v Tokiu 2020 v Japonsku vyhrál stříbro 10 000 m a zlato 5 000 m.

A přestože byl on a devět dalších nominován Světovou atletikou na Sportovce roku, nechal své úspěchy v roce 2021 na porotě, aby rozhodla, zda se dokáže dostat do užšího výběru pěti hráčů, jehož vítěz bude korunován v prosinci. Jedná se o třetí rok v řadě, kdy byl Cheptegei nominován na toto ocenění.

V roce 2019 měl příležitost poté, co vyhrál titul mistra světa v přespolním běhu v dánském Aarhusu, získal titul 10 000 m v katarské metropoli Dauhá a 5 000 m Diamond League Cup.

Než vytvořil světový rekord na 10 km ve španělské Valencii, byl již nominován. Jeho keňský mentor Eliud Kipchoge, pravděpodobně největší maraton všech dob, však získal první cenu.

V loňském roce, v době, kdy se svět schovával tváří v tvář pandemii koronaviru, Cheptegei rozbil WR na 5 km a 5 000 m ve francouzském Monaku a poté vzal 10 000 m WR od etiopského velkého Kenenisa Bekele ve Valencii. Smíšený rok zakončil čtvrtým místem a ziskem bronzové medaile na mistrovství světa v půlmaratonu v polské Gdyni. Kýženou cenu tak nějak získal švédský tyčkař Armand Duplantis.

Tentokrát Cheptegei své šance znovu spočítá, protože je jediným kandidátem, který v Tokiu dvakrát vystoupil na stupně vítězů.

30. července by však litoval přílišného respektu vůči vlhkým podmínkám na Národním stadionu, jinak by, pokud by statečně zvýšil tempo, aby se připojil k pseudo-defibrilátoru Stephenovi Keysovi, Cheptegei by vymazal pole během finále 25 kol v Tokio.

Kompenzace chyb

Došlo ale k pomalému sprintu, takže zbylo místo pro šest chlapů, kteří chtěli za zvonem pódium.

Cheptegei a jeho protějšek Jacob Kiplemo skončili na šestém a pátém místě na 9 600 metrů a v době, kdy skvělé kopy vyhladily tři muže, už nedokázali dohnat etiopského Salmona Barigu, který by nakonec vyhrál zlato.

Cheptegei tuto „chybu“ vynahradil sloučením s Kiplimem a jeho mladším bratrem Oscarem Chelimem, aby 6. srpna vyhrál finále na 5000 m.

Poté, co ho po olympijských slavnostech dosáhl světového vedoucího času na dvě míle, když také umístil Barrigu na místo, vyhrál 8: 09,55 v Hayward Field během Eugene DL v USA 21. srpna.

Kromě ztráty zlaté olympijské medaile na své oblíbené trati Chepeteje také vyprovokoval vítr v jeho snaze vyhrát 3000 m WR na setkání Ostrava Golden Spike v České republice 19. května.

Jeho odpor k první ceně ale tentokrát udělal z Duplantise znovu a kromě očekávaného zisku zlaté olympijské medaile přidal v skoku o tyči tituly DL a evropské kluby.

Poté byl Američan Ryan Crozier celý rok neporažen ve vrhu koulí, bral olympijské tituly a důkazy, a třešničkou na dortu byly WR vnitřní i venkovní.

Hora Cheptegei by mohla být také strmější díky 400 m překážek Karsten Warholm, který hrál 300 m překážek lépe, než vyřadil WR a později vyhrál olympijské a mezinárodní tituly.

Nelze přehlédnout ani Warholmova společníka Jacoba Ingbrigtsena. Keňa ohromila Timothyho Cheruiyota titulem na 1500 m a stanovila evropské rekordy na tuto vzdálenost a 5 000 m.

Kipchoge, který skvěle brání korunu olympijského maratonu s největším ziskovým rozpětím od roku 1972, je také na seznamu.

Proběhne třístranné hlasování, kde členové Světové atletické rady získají 50 procent hlasů. World Athletics Family bude také hlasovat e -mailem, ale jejich příspěvek je 25% k hlasování, zatímco procento fanoušků, kteří budou hlasovat online prostřednictvím sociálních médií platformy World Athletics, je 25%.

Final pět bude vyhlášeno po 6. listopadu před cenami následující měsíc.

Světové atletické ceny

Ocenění Hráč roku

Kandidáti

Joshua Cheptegei Uganda

Ryan Crozer USA

Mundo Duplantis Švédsko

Jakob Ingebrigtsen Norsko

Eliud Kipchoge Keňa

Pedro Piccardo Portugalsko

Daniel Stahl, Švédsko

Miltiadis Tentoglou Řecko

Damian Warner Kanada

Karsten Warholm Norsko