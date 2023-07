Filipíny váží rozhodnutí o filmu Barbie kvůli sporné scéně na mapě

Úřady na Filipínách zvažují rozhodnutí, zda se vydat cestou, kterou se vydaly Vietnam zakázal film „Barbie“ od Grety Gerwigové.

Vietnam v pondělí oznámil, že zablokuje komerční uvedení filmu kvůli vyobrazení mapy znázorňující „Devět přerušovací čáry“, což je sporná reprezentace územních nároků Číny v Jihočínském moři.

Filipíny, stejně jako Vietnam, Brunej a Malajsie, mají konkurenční nároky v Jihočínském moři a důrazně vyvracejí čínský nárok na téměř celou námořní oblast.

Filipínský senátor Francis Tolentino řekl: „Pokud je ve filmu ‚Barbie‘ skutečně zobrazena neplatná čárka 9, pak by to měla Rada pro hodnocení a hodnocení filmu a televize (MTRCB) zakázat, protože to narušuje filipínskou suverenitu.“ Podle zpráv místních médií místopředseda výboru pro zahraniční vztahy Senátu.

A MTRBC v úterý na svém webu zveřejnilo prohlášení, že zvažuje hodnocení filmu. Vysvětlení ale nepodala.

Potvrzujeme, že představenstvo přezkoumalo Barbie dnes, 4. července 2023. V tuto chvíli výbor jmenovaný pro první kontrolu projednává žádost společnosti Warner Brothers FE Inc. o povolení k prohlížení. Jakmile bude k dispozici kopie prohlídky povolení bude nahráno nebo Rozhodnutí komise je na oficiálních stránkách agentury.

Minulý rok MTRBC ze stejných důvodů zakázalo vydání „Uncharted“ na Filipínách.

Zdá se, že Senators jsou ochotni diskutovat o kompromisu, například požádat distributora Warner Bros., aby vystřihl urážlivou scénu v „Barbie“, i když není jisté, že studio bude souhlasit.

Senátorka Risa Hontiverosová uvedla, že filipínská kina by měla obsahovat „minimálně“ výslovné zřeknutí se odpovědnosti, že devítibodová čára je „výplodem čínské představivosti“.

Jihočínské moře obsahuje jedny z nejrušnějších námořních tras na světě, bohaté rybolovné oblasti a nerostné zdroje. Čína posílila svůj nárok na kontrolu nad regionem posílením korálových útesů a znovuzískáním pobřežních přílivových oblastí stovky mil od jejího kontinentálního pobřeží.

Filipínská pobřežní stráž pravidelně napadá flotily čínských člunů vydávajících se za rybářská plavidla, ale jiní tvrdí, že jde o součást širší snahy zastrašit sousedy. Vietnam podal opakované stížnosti na čínské lodě operující v těsné blízkosti pobřežních těžebních plošin ve vodách, na které si Vietnam nárokuje.

Tribunál pro řešení sporů podle Úmluvy OSN o mořském právu (UNCLOS) v Haagu v roce 2016 jednomyslně rozhodl proti platnosti devítikřížové linie. I když je však arbitráž v Jihočínském moři konečná a závazná, neexistují žádné jasné mechanismy pro její vymáhání a Čína prohlásila, že rozhodnutí neuznává.

