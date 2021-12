Všechny nejlepší nové funkce Pixel stojí za vyzkoušení

Je čas upustit od funkcí! prohlížeč google Narazili jsme na zprávy V pondělí 6. prosince jsme oznámili spoustu zábavných nových funkcí pro řadu zařízení Pixel. I když ne všechny funkce jsou dostupné ve všech Pixelech, jsou On je Něco nového pro každého, pokud máte Pixel 3 nebo novější. Aktualizace však zatím není na Pixel 6 a 6 Pro; Google říká, že tito uživatelé uvidí aktualizaci někdy příští týden.

Klepnutím pořídíte snímky

Tento chytlavý název je plusem pro každý Pixel nadšený Snapchatter. S touto nejnovější aktualizací nyní budete moci spustit Snapchat přímo z obrazovky uzamčení nastavením Snapchatu jako akce Rychlého klepnutí. Tato funkce je k dispozici pro Pixel 4a s 5G a novější.

digitální klíč od auta

Brzy přijde den, kdy opravdu nebudete moci opustit svůj domov s ničím jiným než se svým chytrým telefonem. Google přináší uživatelům Pixelů o krok blíže k této realitě zavedením prvního digitálního klíče od auta. Tato funkce exkluzivně pro vybrané modely BMW 2020-2022 (v příslušných zemích) vám umožňuje zamykat a odemykat dveře auta pouhým poklepáním telefonu na kliku a také ovládat vozidlo tak, že s Pixelem zacházíte jako s klíčenkou.

Tato funkce je exkluzivní pro Pixel 6 a 6 Pro.

Ultra širokopásmové připojení je konečně tady

Pixel 6 a Pixel 6 Pro jsou vybaveny ultraširokopásmovými možnostmi, ale Google tuto funkci po zapnutí deaktivoval. S touto nejnovější aktualizací je ZČU konečně tady; Bestsellerem je Sdílení nablízko, které umožňuje posílat fotografie, videa, soubory a další typy dat do jiných zařízení s podporou UWB.

Aktualizace Play Now

Hraní nyní je skvělá funkce. Pokud chcete znát název skladby, která hraje ve vašem soukromém prostoru, stačí se podívat na zamykací obrazovku telefonu Pixel. Pokud je váš telefon schopen rozpoznat, uvidíte název skladby ve spodní části obrazovky. Pokud váš telefon Pixel automaticky nerozpozná skladbu ve vaší oblasti, můžete klepnout na nové tlačítko vyhledávání a věci přesunout (Pixel 4 a novější). Pokud si chcete skladbu uložit jako oblíbenou a poslechnout si ji později, stačí kliknout na notu vedle názvu.

Přizpůsobte aktivaci Asistenta Google pomocí tlačítka napájení

Nyní si můžete vybrat, jak dlouho nebo jak dlouho musíte před zapnutím Asistenta podržet vypínač Pixelu.

Konverzační režim (beta)

tato funkce , Stále v beta verzi, vám pomůže soustředit se na konverzaci, kterou vedete, a upravit hluk na pozadí při používání sluchátek nebo sluchátek. Veškeré zpracování, které je součástí této funkce, probíhá v zařízení, takže Google nikdy neuvidí žádná data generovaná vašimi konverzacemi.

Nové tapety

Google přidal tři nové tapety k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením. Nové kousky jsou od umělkyně Dany Curleyové a najdete je v sekci Curated Culture.

Rozšiřte detekci dopravních nehod

Detekce dopravních nehod, skvělá funkce, která je již k dispozici ve Španělsku, Irsku, Japonsku, Spojeném království, Austrálii, Singapuru a USA, nyní přichází na Tchaj-wan, Itálii a Francii pro Pixel 3 a novější.

Rozbalte aplikaci Dialer

Podobně nyní rozšířila svou jazykovou knihovnu aplikace Záznamník. Texty napsané v japonštině, francouzštině a němčině nyní uvidíte také na Pixelu 3 a novějších.

Bonus: Pixel Buds řady A získá základní podporu

Toto není funkce Pixel, ale Google ji zdůraznil a my také. Na jakémkoli telefonu se systémem Android 6.0 a vyšším můžete pomocí aplikace Pixel Buds zvýšit basy od -1 do +4. Podle Googlu je to dvojnásobek původního zvukového rozsahu Buds.

můžeš vidět Reklamní video Google Mnoho z těchto nových funkcí je zde:

Tento článek byl aktualizován v úterý 7. prosince, aby vysvětlil změny provedené ve hře Právě hraje.