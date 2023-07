Guvernéři se sídlem v Louisburgu v České republice | sportovní

Přestože Jeff Csernica volal míče a stávky během spousty posezónních událostí v Little League, stále chce vědět, co může organizace se sídlem ve Williamsportu nabídnout.

Jako jaké by to bylo pracovat na důležité soutěži v jiné části světa.

No, obyvatel Louisburgu dostal svou šanci – a ještě něco navíc.

Jeden z 10 rozhodčích jmenovaných do regionu EA ČR – dvě ze tří softballových akcí se hrály v Chomutově a třetí v nedalekém Mostě – Černica završil rušné období začátkem tohoto týdne, když pracoval na palubovce ve finále juniorů (13-14 let) mezi dvěma českými týmy z Prahy a Čech.

Pražané vyhráli snadno 14:1 a zakotvili ve Světové sérii v Kirklandu ve Washingtonu.

Tým z italského Milána vyhrál titul v menší lize (11-12) a postoupil do Světové série v Greenville, NC, zatímco další tým z Prahy zvedl první korunu (15-16) a bude hrát v Sussex County, Del.

„Byl jsem fascinován příležitostí vidět více z většího obrazu a přispět mimo Spojené státy,“ řekl Cernica, který v roce 2015 pracoval na mistrovství světa juniorů (softball) v Kirklandu ve Washingtonu – předměstí Seattlu. Csernica byl také rozhodčím v několika ligových baseballových ligách v Pensylvánii a také pracoval v softballové akci ve východní provincii.

Ačkoli Csernica přiznává, že mluví trochu česky – počítání čísel, ano, ne, hej – mluví více italsky, a to bylo plus, kdykoli se zapojily týmy z Itálie. Zatímco Nizozemsko bylo také zastoupeno, Černica řekl, že úpravy byly provedeny v přípravě na zápas, protože týmy z Nigérie, Španělska a Ukrajiny se musely stáhnout.

Na mezinárodní akci bylo rozdílné, že všechny tři věkové kategorie soutěžily ve stejném regionu České republiky – Chomutovsku, většinou v severozápadním sektoru republiky asi hodinu od německých hranic. Proto byli rozhodčí přemístěni mezi kurty a na všech třech akcích pracovali v různou dobu.

Little League se také pokusila nastavit to tak, aby alespoň jeden rozhodčí mluvil jazykem, kterým mluví jeden nebo oba zúčastněné týmy. V důsledku toho mohla být častěji používána gesta rukou, která rozhodčí často používají – jako je máchání pravou pěstí ven, máchání pravou paží směrem ven k signalizaci úderu a nabízení počítání nadhazovačům.

Cernica řekl, že zahrnutí softballu do olympijských her pravděpodobně vedlo k tomu, že rozhodčí z celého světa pronášeli známý baseballový žargon jako „míč, úder, bezpečnost, ven“, takže jazyková bariéra není pro účastníky žádný problém.

„Dokonce i rozhodčí z Itálie, Holandska a České republiky říkají jeden zásah,“ řekl Černica, který začal umpirovat někdy před 20 lety, když jeho synové skončili se závoděním v nižší lize.

Nicméně existovaly rozdíly od toho, co jsou lidé v USA zvyklí zažívat, zejména proto, že oblast zde obvykle zahrnuje pouze jeden plátek.

Černica, který nikdy předtím v České republice nebyl, připustil: „Pokud jde o mechaniku turnaje, mít tam všechny věkové skupiny, bylo to jiné, než co by dělali ve Státech.“

„Protože bylo ve všech ligách méně týmů a byly ve stejném regionu, bylo zajímavé vidět, jak odlišné týmy mohly být, když jim bylo 12 nebo 16 let,“ řekl Černica. „Bylo to docela cool.“

Skvělé bylo také to, jak se komunity zapojily, pokud jde o to, že se mohly dívat na hry v moderním areálu se spoustou vybavení pro malé i velké, nebo pro ty, kteří se ochotně přihlásí – Černica řekl, že v Chomutově je skupina dobrovolníků místo, včetně Spousta dospívajících.

„Chomutovští, kteří turnaj rozjeli, byli fantastickí,“ pochvaloval si Černica. „Měli mezi dvěma poli možná 75 dobrovolníků, pozemní personál, aby se ujistili, že se napijeme.

„Tato města byla tak trochu v horách u německých hranic,“ řekl Černica z Chomutova, který vychoval bývalou hvězdu NHL Petra Klímu a nejrodilejšího Petra Svobodu – prvního českého bruslaře, který odehrál 1000 zápasů NHL. „Byla to vlastně docela venkovská a průmyslová města, kde málokdo mluvil anglicky.“

A všichni byli spojeni s hraným softballem – ne ledním hokejem nebo jiným sportem.

Sakra, noc před začátkem turnajů se Česká republika utkala se svými protějšky z Austrálie v exhibičním zápase – ale až poté, co dvě hodiny strávila jako lékaři tím, že dívkám radila, aby se připravily na hru.

Dokonce i hry probíhaly docela hladce, navzdory vysokým sázkám.

„Tým, který vyhraje, dostane plně hrazenou cestu do USA, takže je to docela velký problém,“ řekl Černica.

A i když úkol vládnout Cernaice mohl začátkem tohoto týdne skončit, on a jeho žena Marie plánovali zůstat po Praze a navštívit Prahu. Setkávali se také s přáteli na zájezdu do Německa a Rakouska.

Poté se vrátí do Lewisburgu, aby se připravil na Bucknellův podzimní semestr a jeho kurzy chemického inženýrství – něco, co Dr. Cernica udělal od svého příchodu na Bostonskou univerzitu v roce 1988 poté, co získal doktorát na MIT. Cernica, který navštěvoval střední školu ve státě New York, byl vysokoškolským studentem v Lehigh.

Bez ohledu na to, co je před námi, Csernica nyní ví, jaké to je pracovat na turnaji Malé ligy v jiné zemi.

„Tyto turnaje, které jsou mimo USA, vždy obsahují prvky vztahů s jinými lidmi, jinými rozhodčími, trenéry,“ připustil Černica. „Často si vytvoříte přátelství a zůstanete s těmito lidmi v kontaktu prostřednictvím e-mailů, pohlednic z dovolené nebo Facebooku.

„Tohle to posune na další úroveň s některými lidmi, kteří ani nežijí v USA – vládci v Itálii a Nizozemsku a podobné věci. Takže je to totéž, co tím procházíme, ale mezinárodně je to trochu zašmodrchané.“ “ pokračovala Černica.

„Byl to výbuch.“