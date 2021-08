Yumas Lowell přilákal hokejisty z celého světa, ale žádný z České republiky.

Do teď.

Pioneer Theodore Pistech potvrdil, že hlavní trenér Norm Pasin se připojil k řece Hawks.

Pistácie o délce 6 stop a 187 liber hrála ve Švédsku posledních pět sezón. Pistek, který reprezentoval Českou republiku ve 29 mezinárodních sportech, má rozsáhlé zkušenosti s bruslením proti některým z největších světových sportovců.

“Přinese mentorovi střelce a přispěje k útoku,” řekl Pasin. „Bude to výzva, protože nehraje v Severní Americe, ale hledáme, aby se přidal k našemu útoku. Chce dokonalou střelou vystřelit dopředu. Je těžké najít někoho se střeleckou mentalitou.“

Pistech vyrostl v Táboře, ve městě 34 000 lidí, 60 mil jižně od Prahy, hlavního města České republiky.

Dvacetiletý Pistek hrál v minulé sezóně ve Švédsku za dva týmy.

Snadno vedl svůj tým Orebro při bodování v národní lize J20, v 19 zápasech nasbíral 11 gólů a 19 asistencí.

Za svůj tým Goping HC měl v průměru jednu hru, ve 24 zápasech zaznamenal 10 gólů a 14 asistencí. Byl to třetí nejvyšší bod jeho týmu, přestože odehrál o 16 her méně než dvě vedoucí skóre Copingu.

Basin řekl, že Pistek prokázal vážné odhodlání začít a zlepšit své rozhodnutí odejít z domova ve věku 15 let a přestěhovat se do Švédska, aby hrál na vyšší úrovni.

“Vědí, co musí udělat, aby jako hráč postoupili,” řekl Pasin. „Tím to nekončí. Chce hrát profesionální hokej.

Pistech dokončuje příchozí novou třídu studentů UML.

Před smrtí mu předchází Owen Cole (Dunville, Ont), Matthew Grossa (New York, New York) a Stephen Owens (Midlothian, W.), obránce Cabe Blanchard (East Aurora, New York) a Isaac Johnson (Angelhome, Švédsko ) a Goldtender, Švédsko).

Brání se také Nick Austin z Kalkaty a Ryan Brushet z Nebrasky Omaha, aby představili své UML.

Sezóna UML 2021-22 začíná v Arizoně 2. až 3. října dvojicí her.