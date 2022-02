Tmavý režim Google ztmavne

Uživatelé začínají vidět nový tmavě černý režim Google, 9to5Google zmíněno. Předchozí tmavý režim byl šedý, který byl pro oči uklidňující, ale Google přešel na skutečnou černou (#000000), která by se skutečně měla objevit na obrazovkách OLED a AMOLED.

Google oznámil širší dostupnost tmavého režimu začátkem tohoto měsíce, ale zatím bylo vydání pomalé. Zdá se, že málokdo má, a 9to5Google Zprávy naznačují, že někteří uživatelé obdrželi nový vzhled pouze proto, aby o něj přišli. Google uvedl, že testuje nový tmavý režim V únoru loňského rokua později v tweetu oznámil, že nové temné téma je k dispozici na počítačích a mobilních zařízeních tento měsíc předem.

Nový vzhled vyšel na mém notebooku dnes ráno, ale v aplikaci Google a vyhledávání Google v Safari na mém iPhone je stále tmavě šedý. Kontrast mezi šedým písmem a černým pozadím dělá změnu patrnější, ale myslím, že preferuji tmavší šedé pozadí, které nemá tolik kontrastu.

Zde je návod, jak změnit nastavení, pokud jste stále ve světlém režimu a chcete přepnout (za předpokladu, že jste o to požádáni):

Výběrem ikony ozubeného kola v pravém horním rohu otevřete rychlé nastavení. Vyberte tmavý režim.

Nová obrazovka by mohla být výhrou pro ty, kteří si mysleli, že tmavě šedá není dostatečně tmavá. Ale může to být také výhra pro ty, kteří to chtějí Ušetřete výdrž baterie Na zařízeních s obrazovkami OLED však není jasné, jakou výdrž baterie dokážete poskytnout, nebo zda výrazný vizuální rozdíl stojí za změnu.