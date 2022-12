Zdá se, že zelené světlo zmírňuje bolest a nová studie na myších vysvětluje proč: ScienceAlert

Výzkum naznačuje, že by mohl existovat „jednoduchý, bezpečný a ekonomický“ způsob, jak zmírnit bolest: zelené světlo. A nová studie na zvířatech odhaluje biologické základy toho, jak to funguje.

Vědci zkoumali účinky zeleného světla na úlevu od bolesti Minimálně půl dekádyabychom odhalili náhodné důkazy o tom, jak se to přesně stalo.

Tato nová studie na potkanech, vedená neurologem Yu Long Tangem z Fudan University v Šanghaji, odhaluje, které oční buňky a mozkové dráhy podporují úlevu od bolesti, kterou někdy pociťujeme po vystavení zelenému světlu s nízkou intenzitou.

V sérii experimentů vědci zjistili, že čípky a tyčinky – buňky v oku, které vnímají světlo – snižují úlevu od bolesti ze zeleného světla u zdravých myší a myší s artritidou.

Jak vědci často dělají, vědci deaktivovali specifické buňky, aby zjistili, jaký to mělo účinek na pocit bolesti u zvířat. Když byly tyto tyčinky u některých myší narušeny, tato zvířata vykazovala pouze částečnou úlevu se zeleným světlem, zatímco myši bez čípků nevykazovaly vůbec žádné známky úlevy od bolesti, když se koupaly v zelené záři.

„Zjistili jsme, že fotoreceptory čípků sítnice jsou nezbytné pro anodu zeleného světla, zatímco tyčinky hrají sekundární roli,“ Vysvětlit Tang a kolegové ve svém publikovaném článku.

Odtud sledovali cestu, kterou elektrické signály z očí procházely mozkem.

Čípky a tyčinky zalité zeleným světlem stimulovaly skupinu mozkových buněk v mozku Laterální ventrální geniculate jádrokterý má dříve propojeno Pro sedativní účinky jasného světla obecně.

V této části mozku tyto neurony zobrazují hormon zapojený do signálů bolesti. Tyto buňky pak přenášejí zprávu do jiné části mozku zvané mozek Dorzální raphe nucleus Moduluje bolest a účinně snižuje tlak na intenzivní pocity bolesti.

Byly identifikovány různé studie na zvířatech jiné mechanismy Jsou propletené v analgetických účincích zeleného světla, jako jsou receptory bolesti v míše – nepřekvapivé vzhledem k tomu, jak složitý může být zážitek bolesti. Zahrnuje smyslové, fyzické a psychologické prožívání podnětů a signálů, které se odrážejí zpět mezi mozkem, míchou a receptory bolesti.

Zatímco úleva od bolesti u hlodavců je daleko od lidí, tato studie uspěla v identifikaci okruhů bolesti v mozku savců, které reagují na vizuální vstupy, a rozšiřuje naše chápání bezpečného a snadného způsobu, jak je potlačit.

„Ačkoli není jasné, zda je vnímání barev srovnatelné mezi lidmi a hlodavci, expozice zelenému světlu u lidí i hlodavců snižuje citlivost na bolest, což naznačuje sdílené mechanismy mezi těmito dvěma druhy,“ Tang a kolegové. Typs tím, že pravděpodobně budou zapojeny další oblasti mozku.

Vystavit lidi osmihodinové světelné terapii denně, jak to výzkumník provedl u myší v této studii, není praktické ani proveditelné, takže bude zajímavé zjistit, zda kratší doby terapie zeleným světlem jsou účinné při úlevě od bolesti – a pro jak dlouho.

V tomto bodě existují některé povzbudivé výsledky z jiných studií. Studie na zvířatech na potkanech naznačila, že zelené světlo zmírňuje bolest Může být dlouhotrvajícía pokračovala čtyři dny po léčbě.

Nedávno Klinické testy Také jsem zmínil terapii zeleným světlem na několik hodin každý den Snížená intenzita bolesti u malé skupiny pacientů s fibromyalgií počet dní bolesti hlavy při migréně. Chronická bolest dolní části zad Další gól. Zelené světlo může prospět pacientů po operacisnížit jejich závislost na lécích proti bolesti.

I když to nemusí fungovat pro každého, pokud se tyto studie podaří zopakovat u více pacientů, mohlo by to připravit cestu k tomu, aby se terapie zeleným světlem stala zcela alternativní možností úlevy od bolesti.

Neustálou výzvou je, že chronická bolest je obtížné zvíře zkrotit a ne všechny bolesti jsou stejné. Opioidy jsou také neuvěřitelně účinné při úlevě od bolesti, ale jsou neuvěřitelně návykové a zatím nevíme, jak je na tom zelené světlo.

Ponecháme-li stranou chronickou bolest, tyto nálezy přidávají určitou barvu k našemu chápání příčiny Trávit čas v přírodě je tak příjemné. Lesní kokon, který je tmavě zelené barvy, může uklidnit náš nervový systém více způsoby.

Studie byla zveřejněna v Translační lékařství vědy.