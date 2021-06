Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles – Kimetsu Gakuen Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado a Giyu Tomioka Trailer, screenshoty

Vydavatel Aniplex a vývojář CyberConnect2 hruď Nové screenshoty a screenshoty pro Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles Představujeme postavy Kimetsu Gakuen Tanjiro Kamado, Kimetsu Gakuen Nezuko Kamado a Kimetsu Gakuen Giyu Tomioka, které lze hrát ve hře „Versus Mode“.

Kimetsu Gakuen Tanjiro Kamado je zdvořilý, ale tvrdohlavý mladý muž, který by si nesundal náušnice zesnulého otce, i kdyby to bylo v rozporu se školními předpisy; Kimetsu Gakuen Nezuko Kamado je dívka, která má v ústech bagetu a brzy ráno vůbec nevstává; Kimetsu Gakuen Giyu Tomioka je učitel tělesné výchovy, který ho nemůže učit.

Následující vizuály tří postav byly vytvořeny programem CyberConnect2 na základě 3D modelů ve hře:

Zobrazit Aniplex dříve morataA Tanjiro Kamado (Hinokami Kagura)A Kyojuro RingokuA Shinobu KochoA Sabito, MakomoA Sakunji OrokodakiA Jyo TomiokaA Zenitsu Agatsuma, Inosuke HashiberaA Tanjiro Kamado a Nzuku Kamado.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles Vydání je naplánováno na PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One a PC přes Steam v roce 2021 v Japonsku a Asii s Japonský a anglický hlasový překlad. Sledujte sedm minut hraní ve Versus Mode Tady.

Podívejte se na klipy níže. Zobrazit snímky obrazovky v galerii.