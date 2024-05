Planeta vzdálená jen 41 světelných let od Země má atmosféru a je pokryta magmatickým oceánem

Vědci objevili kamennou exoplanetu s možnou atmosférou, která by se podle nich mohla vynořit z magmatického oceánu na vzdáleném světě.

Planeta se jmenuje 55 Cancri e. Nachází se asi 41 světelných let od Země a podle pozorování týmu obsahuje nad povrchem vrstvu plynů, které mohou tvořit atmosféru. 55 Cancri e je super-Země, kamenné těleso o velikosti asi 8,8krát větší než náš vesmír s rovnovážnou teplotou asi 2000 Kelvinů neboli 3140 stupňů Fahrenheita. Zjištění týmu byla zveřejněno Dnes v přírodě.

„Cancri e 55 je jednou z nejzáhadnějších exoplanet,“ uvedl v prohlášení univerzity Brice Olivier Demaury, astrofyzik z univerzity v Bernu a spoluautor studie. „Navzdory obrovskému množství pozorovacího času, který za poslední desetiletí získaly desítky pozemních a vesmírných zařízení, jeho povaha zůstala nepolapitelná až do dneška, kdy byly kousky skládačky konečně poskládány díky James Webb Space. Dalekohled (JWST).

Webb provádí vědecké operace z místa vzdáleného asi milion mil od Země od roku 2008 Téměř dva roky, poskytující spoustu pohledů na formování galaxií, starověkých světelných zdrojů, vzdálených exoplanet a dokonce i dalších světů v naší sluneční soustavě. Tým studoval exoplanetu pomocí Near-Infrared Webcam (NIRCam) a Mid-Infrared Instrument (MIRI), dvou hlavních zobrazovacích zařízení. „Měření vylučují scénář, ve kterém je planeta lávovým světem zahaleným do křehké atmosféry vyrobené z odpařené horniny, a naznačují přítomnost skutečné těkavé atmosféry, která je pravděpodobně bohatá na minerální prvky,“ napsali vědci ve své studii. [carbon dioxide] nebo [carbon monoxide]“.

Planeta je slapově uzamčena, což znamená, že jedna její strana je neustále obrácena ke své hostitelské hvězdě (podobně jako blízká strana Měsíce vždy směřuje k Zemi). Ale měření denní teploty 55 Cancri se ukázalo být mnohem chladnější, než tým očekával, což dokazuje, že atmosféra distribuuje teplo po planetě.

„Na exoplanetách bylo pozorováno mnoho atmosfér, ale všechny mají masivní atmosféru s převahou vodíku,“ řekl Renyu Hu, planetární vědec z NASA Jet Propulsion Laboratory a hlavní autor studie, v e-mailu pro Gizmodo. „Konečně tu máme pozorování atmosféry obklopující kamennou exoplanetu.“

Ačkoli 55 Cancri e není relevantní pro život, jak jej známe, je to užitečná případová studie, která ukazuje, jak Webbův dalekohled může charakterizovat vzdálené světy, aniž by je přímo zobrazoval. Skalnaté exoplanety, na rozdíl od obřích plynných obrů, jsou Vyfotit to naživo je velmi těžké; Nejsou tak jasné jako hvězdy a jsou mnohem méně hmotné. Místo toho vědci charakterizují aspekty exoplanetárního složení Použití Hvězdy, které se kolem něj točí. Nejnovější výzkumný tým určil pravděpodobnou atmosféru 55 Cancri e pečlivým měřením množství světla přicházejícího z planety, když obíhá kolem své hvězdy. a Observatoř obyvatelných světů nové generacePokud by byl vypuštěn ze Země, bylo by mnohem snazší rozeznat aspekty vzdálených exoplanet, což by mohlo zlepšit schopnost vědců najít život mimo Zemi.

Astronomové zdokumentovali více než… 5000 exoplanet Jít na rande. Tyto světy je třeba studovat blíže, aby výzkumníci mohli oddělit zrno od plev z hlediska astrobiologie; Dokonce i pohled na nepřátelské světy může vrhnout světlo na to, jak se planety vyvíjejí a jaký druh planetární rozmanitosti existuje ve vesmíru.

V březnu 2023 to zjistil jiný tým výzkumníků Kamenná planeta TRAPPIST-1b nemá atmosféruMožná proto, že jeho blízkost k hostitelské hvězdě brání všemu, co by se na planetě mohlo vyvinout. Systém TRAPPIST-1 je pro astrobiology přesvědčivý, protože mnoho z jeho světů leží v takzvané „obyvatelné zóně“, díky níž nejsou světy ani příliš horké, ani příliš chladné, aby umožnily přetrvávání života, jak jej známe.

Atmosféra je klíčová pro podporu života, takže se slábnoucím zájmem o systém TRAPPIST-1 se 55 Cancri e ukázal jako skvělý kandidát pro astrobiologické studie.

