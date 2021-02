Podcast Trinity Fresh Graduates jde za summit

Podcast New Trinity College,Za vrcholemÚspěšní absolventi se ptají, jak se stali tím, kým jsou. Sezóna 1 zahrnuje rozhovory s absolventy podnikání a je hostitelem The New York Times Sloupkař Paul Sullivan 95. V každé epizodě vede Sullivan podrobný rozhovor s Trinity Youth, aby pochopil bohatost jejich cesty k úspěchu – od Long Walk po širší svět.

V Poslední epizodaSullivan rozhovory s Danai Pointer ’07, zakladatelkou ženské strategické poradenské firmy Bergen Consulting Group a TruNude, společností dámského spodního prádla, která vyrábí podprsenky a spodní prádlo v různých tónech pleti. Pointer navíc nedávno přijal novou roli ředitele Outreach v Demokratickém národním výboru.

Pointer vypráví příběh budování úspěšných společností, počínaje časem v Trinity, kde se specializovala na hudbu a komunitní práci. „Trinity bylo skvělým místem pro shrnutí všech těchto věcí a pro získání některých z největších přátel, které dodnes mám,“ říká Pointer.

Zájem o studium ve městě a možnosti cestovat do zahraničí jí pomohly vybrat si Trojici. „Vysoká škola nabídla širokou škálu příležitostí k rozšíření vašeho dosahu v Hartfordu i mimo něj. Věděl jsem, že by to mohlo být velmi výhodné … Otevřela mi to dveře, říká. Během prvního ročníku Pointer studovala v České republice , Jižní Afrika, Francie a Brazílie. “

„Když jsem byla na vysoké škole, byla jsem ponořena do společenských a uměleckých prvků, s primárním zájmem o vrácení peněz a skutečnou změnu,“ říká. Pointer dokonce radí současným studentům Trinity. Poslechněte si celý rozhovor Tady.

Sullivan, nový hostitel podcastů, získal od Trinity certifikát v historii. Sloupec „Wealth Matters“ je určen pro Newyorské časy. Jeho články se objevily v štěstíA PenízeA Peněženka Condé NastA International Herald TribuneA BarronA The Boston Globe, A Jídlo a víno. Od roku 2000 do roku 2006 působil jako reportér, redaktor a spisovatel Finanční časy. Přečtěte si více o Sullivanu.

The první epizoda Ze skupiny „Beyond the Top“ se objevil David Schindig ’86, spolupředseda skupiny Cortec a člen správní rady Trinity College.

Nové epizody této sezóny vycházejí každý měsíc na jaře 2021. Dávejte si pozor na nadcházející rozhovory s: Liz Elting ’87, filantropka, podnikatelka, zakladatelka a generální ředitelka nadace Elizabeth Elting Foundation, Guardian of Trinity; Rhoden Monrose ’09, generální ředitel a zakladatel CariClubu, síťové platformy, která spojuje mladé profesionály s problémy, na kterých jim záleží; A Ross Buchmueller ’87, Trinity Trustee a prezident a generální ředitel skupiny PURE pojišťovacích společností (PURE).

