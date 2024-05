Mutua Madrid Open: Rafael Nadal utrpěl emocionální prohru v přímých setech s Čechem Jiřím Lehkou | Novinky z tenisu

Závod Rafaela Nadala Madrid Open skončil emotivní prohrou v řadě s českým teenagerem Jiřím Lehkou na Caja Magica.

Pětinásobný šampion v naději na pohádkový pohled hluboko do druhého týdne zkazil párty výhrou 7:5 nad 30. nasazenou Lehkou. Výhra 6:4 za něco málo přes dvě hodiny.

Nadal se rozloučil s fanoušky v rozhovoru na stadionu bezprostředně po zápase, kde Five Banners označuje jeho pět vítězství v letech 2008, 2010, 2013, 2014 a 2017.

„Je to jeden z těch dnů, kdy je to opravdu těžké, když to přijde, ale život a moje tělo mi už dlouho vysílají signály,“ řekla. „Snem je skončit na kurtu. Měl jsem v životě štěstí a požehnání, že jsem svou vášeň proměnil ve svou práci.“

Živý tenis



11:00 středa 1. května



Při emotivním rozloučení Nadal popsal vzpomínky na hraní v Madridu jako ‚dárek‘.



Dvaadvacetinásobný grandslamový šampion přijel do Madridu ne úplně fit a měl obavy o své zdraví, ale nakonec slavil tři vítězství v řadě, aniž by se projevil výraznějším fyzickým postižením.

Nadal měl jen jednu brejkovou šanci proti Lehkovi, který vyhrál všechny tři své zápasy ve dvou setech.

„Je úžasné sdílet kurt s tak legendárním hráčem. Je to splněný sen; vždycky jsem si přál, aby se to stalo,“ řekl Lehka.

„Jsem tak vděčný, že jsem dosáhl tak velkého okamžiku a Rafovi přeji vše nejlepší. Bylo to trochu hořkosladké mít tak dobré vítězství před všemi těmi lidmi, kteří mu fandili. Energie byla úžasná.“

Zajímavosti vítězství Carlose Algaraze nad Janem-Lenardem Struffem na Madrid Open



Carlos Algaraz Dotažen na limit, ale opět v loňském finále našel odpovědi, když bylo potřeba překonat odvážného Jana-Lennarda Struffa 6-3 6-7 (5-7) 7-6 (7-4).

Cílem 20letého hráče je stát se prvním hráčem v historii, který třikrát vyhraje turnaj ATP Masters 1000.

„Upřímně mi tento zápas připomíná loňský zápas,“ řekl Alcaraz. „Bylo to hodně těžké od prvního bodu do posledního. Byl to velký boj a bylo to těžké. Bylo pro mě těžké vyrovnat se s emocemi, vypořádat se s určitými momenty, vyrovnat se s těžkými momenty v zápase. Bylo to pro mě těžké vyrovnat se s emocemi, vyrovnat se s určitými momenty, vypořádat se s těžkými momenty v zápase.“

„Podání na zápas pro mě bylo po stavu 40:0 velmi těžké, ale nakonec jsem byl moc rád, že to neovlivnilo moji hru, psychiku. Bojoval jsem dál. To je důležité. Jsem moc rád, že vyhrát na konci.

Bývalý trenér Andyho Murraye Miles Maclagan řekl: „Jaká skvělá bitva“. Sky Sports Tenis. „Styl hry, který hrají, a konkurence – nic jiného než respekt k Janu-Lenardu Struffovi.

„Za to úsilí nakonec nebyla žádná odměna, ale vezme si hodně srdce z toho, jak hrál, jak tlačil na Alcaraze, jak pokračoval v projevování odolnosti a charakteru. V dalším kole napsal Alcarazovo jméno.“ .

„Prostě stále přicházel a přicházel a nikdy se nezklamal. To je jedna z jeho skvělých vlastností. Taška triků tohohle chlapa je obrovská.“

„Přináší sílu, atletiku, úder.“

Parní válec Carlos Algarz vyrovnal 14zápasovou vítěznou sérii Rafaela Nadala na Madrid Masters, nejdelší ze všech hráčů od založení turnaje v roce 2002.

„Jak mi to uniklo, příští čtvrtletí“

Příběh pásky

Zviadek se vrací do madridského semifinále

To nejlepší ze zápasu Beatriz Haddad Maia vs. Iga Swiatek



č. 1 na světě Iga Sviatek Jedenáctá nasazená Brazilka Beatriz Haddad se odrazila od úvodního setu a porazila Miu 4-6 6-0 6-2 a dostala se do semifinále.

Svitek, který se ucházel o svůj třetí titul v tomto roce, vedl v prvním setu 3-1, ale Hadad Mia se vrátila a dvakrát brejkla, se třemi brejkboly mezi tím, vyrovnala na 4-4 a získala úvodní set.

Byl to první set, který Polák v sérii prohrál, ale přesvědčivě odpověděl a dokončil bagel ve druhém setu, kde si Brazilec nedokázal vynutit brejk a Svidek vyhrál dvě hry na podání.

Sviatek prolomil první šanci na vedení 2:0 podobným způsobem, a přestože Haddad Miah byla okamžitě zlomena, nejlepší nasazená vyhrála čtyři z následujících pěti her, aby dokončila svůj comeback.

Poté, co Svitek prohrál první zápas v roce 2022, vyhrál nyní své poslední tři zápasy proti Brazilci.

Zajímavosti vítězství Madison Keysové nad Owensem Jaberem



Zviadek, který vyhrál tituly v Indian Wells a Qatar Open v roce 2024, čelí. Madison Keysová Ve čtvrtečním semifinále porazila osmnáctka nasazená Tuniska Anse Jaboura 0-6 7-5 6-1.

Šampion z roku 2022 a osmý nasazený hráč zahráli první set za 24 minut a zdálo se, že bez námahy doputovali k vítězství.

Americká světová dvacítka však ve druhém zápase odskočila a donutila rozhodujícího hráče poprvé do semifinále v Madridu, kde byla dvakrát poražena.

