Violoncellový trailer

Jsou to dva roky, co jsme slyšeli, že natáčení skončilo Cello (Dříve známý jako jednoduše Cello), nejnovější hororový projekt režiséra Darrena Lyna Bousmana – jehož zásluhy zahrnují Viděl druhého, viděl třetího, viděl čtvrtého, A Spirála: Z knihy Saw. Nyní trailer pro Cello Konečně dorazil online spolu s informací, že film bude uveden v kinech 8. prosincey! Upoutávku si můžete prohlédnout ve vložení výše.

Natáčení probíhalo v Království Saudské Arábie a v České republice. Cello Je vyprávěn směsí angličtiny a arabštiny. Scénář napsal Turki Al-Sheikh, předseda Generálního zábavního úřadu v Saúdské Arábii, a je inspirován jeho prvním románem, který vyšel v roce 2021. Příběh se točí kolem Dokonalý saúdskoarabský violoncellista Nasser, který touží po velikosti, i když se cítí být omezován starým, vratkým nástrojem, na který je nucen hrát. Když Nasserovi tajemný majitel obchodu nabídne možnost získat nádherné červené violoncello, najde novou inspiraci pro svou hru a melodii. Násir si neuvědomuje, že toto violoncello má hanebnou minulost. Když se připravuje na důležitý konkurz s významným orchestrem, tato minulost se znovu vynořuje v podobě starého dirigenta a utrpení a smrti jeho blízkých. Nyní se Nasser musí rozhodnout, zda dosažení jeho snů stojí za hrůzu, která přichází s hraním na tento dokonalý nástroj .

Samer Ismail (Den, kdy jsem ztratil svůj stín) Hraje Nassera a připojuje se k němu Jeremy Irons (Mrtví strážci) jako konektor a názor Tobin Bell drží franšízu jako majitel obchodu. Elham Ali (Ashman) I v obsazení.

Cello Produkoval ji Lee Nelson z Envision Media Art. Mezi výkonné producenty patří Sultan Al Muhaisen a Nico Roccuso z Al Alamiah a David Tisch z Envision Media Arts. O financování se starala Rozam Media. Než se Boseman upsal režii filmu, Vikram Bhatt (Raz) byl připojen k přímému a přinesen Čarodějnictví Scenáristé Chad a Carrie Hayesovi slouží jako poradci scénáře.

