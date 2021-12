Webbův vesmírný teleskop NASA činí korekci středního kurzu časově kritickou

v 19:50 EST, web První vypálení korekce uprostřed stopy zdát se. pokračuji 65 minut Nyní je kompletní. Toto spálení je jedním z klíčových milníků, který je pro dobu zásadní – tím prvním byl nasazení solárního pole, což se stalo krátce po spuštění.

Toto spálení určuje Webbovu cestu směrem druhý Lagrangeův bod, známý jako L2. Po startu musí Webb provést vlastní korekční manévry uprostřed kurzu, aby dosáhl své oběžné dráhy. To je záměrné: Webb utrpěl malé, úmyslné popálení od Ariane-5, která jej vynesla do vesmíru, protože nebylo možné opravit přetížení. Pokud by Webb dostal příliš velký tah, nemohl by se otočit zpět k Zemi, protože by to vystavilo optiku a strukturu dalekohledu přímo Slunci, přehřálo by se a vědecká mise by byla přerušena dříve, než by mohla začít.

Správnou rychlost proto tlumíme ve třech stupních a dáváme pozor, abychom nezavedli příliš velký tah – celkem budou tři korekční manévry uprostřed jízdního pruhu.

Po tomto zkopírování neexistují žádné časově kritické milníky, takže pořadí, umístění, načasování a trvání nasazení se mohou změnit.

můžete sledovat Kde je Webb v procesu a přečtěte si o tom Nadcházející příspěvky. NASA Má podrobný plán rozmístění Webbova vesmírného dalekohledu během asi dvou týdnů. Proces nasazení není automatickou laissez-faire sekvencí; Je řízen člověkem. Tým sleduje Webb v reálném čase a může kdykoli pozastavit nominální publikování. To znamená, že nasazení nemusí probíhat přesně v pořadí nebo v původně plánovaných časech.