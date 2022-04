StudioCanal Boards Thomas Vinterberg Series „Families Like Us“ – The Hollywood Reporter

Ascended StudioCanal rodiny jako myNový televizní seriál oscarového dánského režiséra Thomase Venterberga (další kolo), aby se připojila k dánské produkční společnosti Zentropa ke koprodukci vůbec prvního Vinterbergova televizního seriálu.

StudioCanal bude také distribuovat šestidílnou sérii, jejíž natáčení je naplánováno na podzim letošního roku v Dánsku, Švédsku a České republice. Napsali Vinterberg a Bo Hr. Hansen (Temnota: ti, kteří zabíjejí), rodiny jako my Odehrává se na dánském venkově v létě, které je narušeno, když zemi zasáhne ničivá povodeň, která si vynutí hromadné evakuace. Ti, kteří si mohou dovolit cestovat do bohatých zemí, zatímco ti méně majetní jsou nuceni využít vládou financovaný program k přesídlení do obtížnějších míst. Laura, poprvé zamilovaná středoškolačka, je nucena volit mezi svými rozvedenými rodiči.

„rodiny jako my Zabývá se některými velmi důležitými tématy současného života – jako vždy [Vinterberg’s] Akce – To bude provedeno s takovým soucitem ke každé postavě,“ komentovali StudioCanal výkonný viceprezident globální produkce Ron Halpern a generální ředitel TV Francoise Guyonne.

Zentropa Entertainments a TV 2 DÁNSKO vytvořily seriál s podporou Fondu veřejných služeb Dánského filmového institutu a programu Evropské unie Creative Europe MEDIA. Canal + objednal sérii pro Francii. Paní Anne Sherrill, výkonná viceprezidentka pro globální prodej a distribuci společnosti StudioCanal, bude dohlížet na globální prodej mimo Francii. TrustNordisk bude zajišťovat prodej v zemích Beneluxu a Skandinávie.