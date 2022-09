Katarský národní tým vyhrál mistrovství světa v paramotorech

Členové katarského Paramotor Teamu slaví vítězství v parametrickém mistrovství světa (slalom) v České republice.

Praha: Katarský paramotorový tým katarského výboru leteckých sportů pro Spojené speciální síly vyhrál mistrovství světa ve vzduchových motorech (Salalom), které se konalo v České republice.

Během své účasti na turnaji se katarskému týmu podařilo zajistit vysokou technickou úroveň, která mu umožnila získat tři medaile (dvě zlaté a jednu stříbrnou), zlatou medaili v týmových soutěžích a zlato jednotlivce v kategorii PL1 trek, což dosáhl skokan Saeed Abdullah Al-Marri a stříbrnou medaili získal pták Naif Al Balooshi, který skončil druhý v kategorii nožní vrhač.

Delegaci katarského národního týmu vedl Hazza Hamad Al-Attiyah, člen výboru Qatar Air Sports Committee. Mistrovství se zúčastnilo 38 pilotů zastupujících země (Katar, Polsko, Česká republika, Francie, Španělsko, Lotyšsko, Slovensko, Rakousko, Litva, Finsko, Rumunsko a Nizozemsko).

Katarský národní tým se turnaje zúčastnil s týmem ve složení Saeed Abdullah Al-Marri, Hayan Al-Ahbabi, Saeed Malhia Al-Marri, Nayef Al-Balushi, Ibrahim Ahmed Al-Banna, Fahd Al-Hamad, Abdul Rahman Jawas a Issa Al-Hajji.

Jeho Excelence brigádní generál Jassim bin Ali Al Attiyah, náčelník štábu společných speciálních sil a předseda výboru Qatar Air Sports Committee, vyjádřil radost z čestných výsledků, kterých katarský tým na turnaji dosáhl, s ohledem na to, co bylo dosaženo během turnaje. turnaj je úspěch. Přidáno do záznamů o úspěších Qatar Air Sports Committee. Zdůraznil, že tento úspěch je výsledkem velké podpory, které se katarský sport těší ze strany moudrého vedení v zemi, a díky záštitě a sledování místopředsedy vlády a ministra obrany, Jeho Excelence Dr. Khalid bin Mohammed. Attia.

Člen výboru Qatar Air Sports Committee Hazza Hamad Al-Attiyah vyjádřil radost z úspěchu týmu ziskem tří medailí, které přišly po silné konkurenci mezi účastníky o první místa. Kapitán týmu Paramotor a držitel zlaté medaile Saeed Abdullah Al-Marri řekl, že mistrovství zahrnovalo význačnou elitu pilotů, a to, čeho bylo dosaženo, je jedinečným úspěchem pokračovat v dosažených úspěších.

Naif Yousef Al Balushi, stříbrný medailista v kategorii vrhačů nohou, řekl, že získat stříbrnou medaili nebylo snadné vzhledem k vzrušení a síle konkurence mezi běžci.

Katarský skokan Hayan Al Ahbabi řekl, že zisk více než jedné medaile na tomto silném turnaji je velmi důležitý a pokračování v sérii úspěchů týmu.