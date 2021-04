Technologie redukce latence Nvidia je k dispozici všem hráčům Overwatch s GPU jejich společnosti

NVidia Spouští technologii s nízkou latencí, Reflex, pro kohokoli s grafickou kartou Nvidia se spuštěnou verzí počítače pro PC Všimněte si a dodržujte. Společnost tuto funkci otestovala v Poznámka a ovládání ‘PTR servery v březnu„Ale nyní je Reflex naživu a teoreticky dostupný pro konkurenční hru. Nvidia tvrdí, že Reflex zkracuje čas mezi stiskem spouště Všimněte si a dodržujte A hra ukázala na obrazovce až 50 procent obrazovky a nyní ji můžete snadno otestovat.

Latence může být způsobena celou řadou věcí (rychlost internetu může být velkým faktorem v konkurenčním hraní), ale Reflex se zaměřuje na snížení latence způsobené PC. Čím delší je prodleva mezi klikáním a herní interakcí, tím větší je šance, bez ohledu na to, jaká je reakce hráče již mimo rámec. V tomto případě není technologie Nvidia nová a Všimněte si a dodržujte Je to jen nejnovější titul pro esport, který lze zcela přidat Malá skupina 15 her To zatím podporuje reflexi.

Nemohu opravdu říct, jak dobře bude funkce fungovat, aniž bych to vyzkoušel, ale pokud Zobrazení videa Nvidia Věřte tomu nebo ne, bylo by to patrné pouze pro profesionálního hráče, který by cítil rozdíl v latencích v mikrosekundách. Nvidia naznačuje, že v některých případech může tento malý rozdíl dramaticky změnit výsledek. Podle ukázky Nvidia by povolení Reflexu mohlo být rozdílem mezi kritickým zásahem a zcela vynechaným zásahem.

Počet kilometrů se může lišit, ale pokud máte grafickou kartu Nvidia – Reflex funguje na starších kartách, jako je řada GTX 900 – a monitor G-Sync, měli byste být schopni vyzkoušet nízkou latenci. Povolení funkce Reflex vyžaduje nejnovější verzi ovladačů Nvidia a aktualizovanou verzi jakékoli hry, ve které ji chcete použít. Všimněte si a dodržujtePokud máte aktualizovanou hru, podporovanou grafickou kartu a nový ovladač, můžete v nastavení videa povolit Reflex. Společnost také uzavřela partnerství za účelem vytvoření Některé projektory obsahují funkci Reflex Latency Analyzer.